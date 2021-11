Treni a 10 euro per Parigi, da dove partono e tutte le condizioni

By

Non solo aereo per arrivare a Parigi, ma dall’Italia arriva un’offerta ferroviaria da non perdere, a soli 10 euro. Ecco tutto quello che c’è da sapere.

Se volete trascorrere un weekend a Parigi o organizzare una mini vacanza, dall’Italia è possibile prendere anche il treno e da oggi a un prezzo davvero conveniente: a soli 10 euro.

La compagnia SNCF Voyages Italia, che si occupa degli spostamenti ferroviari da Milano alla capitale francese, ha deciso di fare un regalo speciale ai suoi passeggeri. Vediamo più nel dettaglio di cosa si tratta e in cosa consiste la nuova offerta.

Milano – Parigi a soli 10 euro, ecco come

La SNCF Voyages Italia, l’azienda ferroviaria specializzata nei collegamenti tra Italia e Francia, quest’anno festeggia il suo decimo anniversario. Questa una delle principali aziende pubbliche francesi che fa circolare più di 14.000 treni al giorno ed offre collegamenti con la Gare de Lyon di Parigi a Bardonecchia, Oulx, Torino, Vercelli, Novara, Milano e Ventimiglia.

Il 15 novembre la compagnia ha festeggiato i 10 anni di attività, inaugurata nel 2011 con il primo TGV 9240, e ha deciso di attivare un’offerta imperdibile per tutti i viaggiatori. Infatti, SNCF ha lanciato una super promozione per viaggiare su TGV INOUI a partire da 10 euro, per raggiungere la Ville Lumiére a un costo davvero unico e irripetibile.

Grazie a questa promozione i clienti italiani potranno approfittare di tariffe vantaggiose per viaggiare sui 3 treni giornalieri A/R TGV INOUI, che collegano Parigi con Milano e Torino rispettivamente in 7 ore e 9 minuti o in 5 ore e 34 minuti, che è il miglior tempo di percorrenza da poter scegliere.

Parigi, la città delle luci: perché visitarla

Se non siete mai stati a Parigi, forse quest’offerta speciale è proprio quello che fa per voi. Non si può perdere una visita nella Ville Lumière, la città delle luci, la città dell’amore che vi farà vivere momenti unici ed emozionanti.

In inverno, poi, Parigi ha un fascino speciale anche se il clima può essere molto freddo. In questo periodo, passeggiare lungo gli scintillanti Champs-Elysées è fantastico.

Da fine novembre a metà gennaio, le luci natalizie adornano le strade, gli edifici e i monumenti della città sono uno spettacolo abbagliante di luci sugli alberi che fiancheggiano il lungo viale. La città rinasce per 1.000 abeti che vengono messi in ogni angolo, 300 dei quali circondano la rotatoria di Rond-Point all’estremità inferiore degli Champs-Elysées.

Potrete fare shopping, visitare i tanti musei, come il Louvre o il Museo D’Orsay, e mangiare una crepe o un croissant sentendosi veramente in connessione con la splendida città. Non perdete, ovviamente, la Torre Eiffel, vero simbolo di Parigi, dalla quale potrete godere di un panorama spettacolare.