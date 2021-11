Natale 2021: Norimberga e i suoi mercatini natalizi

By

Tra le destinazioni perfette per questo Natale 2021 c’è sicuramente Norimberga, una graziosa città della Germania, una favola che prende vita. Ecco tutto quello che c’è da sapere su questo luogo incantato.

Norimberga è una delle città più magiche della Germania, soprattutto nel periodo invernale quando si avvicinano le feste, ecco perché potrebbe essere una destinazione perfetta per il Natale 2021.

Il centro storico della città tedesca è davvero un gioiello, soprattutto durante le feste quando le luci e l’atmosfera la trasformano in un luogo incantato. In questo articolo vi illustriamo tutto quello che c’è da fare sotto le feste a Norimberga, le attrazioni da non perdere.

Norimberga a Natale 2021, cosa fare e vedere

Norimberga è come una favola che prende vita, proprio per questo è amata da milioni di viaggiatori, sia per la sua architettura bavarese che per le prelibatezze tradizionali.

A Natale, poi, si trasforma in un piccolo villaggio di Babbo Natale, con le luci, i mercatini e le tante attrazioni che ci sono per gli abitanti e per i turisti.

Sicuramente, quest’anno sarà un Natale più misurato a causa della pandemia di Covid-19, ma la città non rinuncia a festeggiare il momento più bello dell’anno. Di seguito, vi suggeriamo le cose più belle da fare per vivere appieno la cittadina di Norimberga in inverno.

Passeggiare per il centro storico di Norimberga

Norimberga era una delle città più importanti del Medioevo in Germania, ma fu quasi completamente distrutta durante la Seconda Guerra Mondiale. L’odierna città vecchia, o Altstadt, è stata ricostruita mantenendo la stessa architettura, che ricorda un’altra epoca. Ecco perché il centro storico è la perla della città.

Tra i luoghi più belli della città c’è il Castello Imperiale di Norimberga, costruito tra il XII e il XIII secolo. Il cortile esterno del complesso storico è stupendo, vale la pena fare una bella passeggiata lì e ammirare l’intera città dall’alto. Inoltre, le mura che racchiudono l’Altstadt sono tra le più ammirevoli d’Europa, grazie alla loro imponente struttura.

Si può, poi, esplorare il sentiero di quasi 5 km parallelo alle mura, che porta nei luoghi più belli del centro storico. All’interno delle mura, c’è anche una piccola area commerciale, con negozi di artigianato con antiche tradizioni.

I mercatini di Natale

Norimberga è famosa per le sue celebrazioni natalizie, tanto è vero che è la destinazione più popolare del periodo in Germania, soprattutto grazie ai suoi antichi mercatini di natale, di cui già vi abbiamo parlato.

Il mercatino di Natale viene allestito ogni anno nella piazza principale del centro storico, anche se quest’anno sarà dislocato nelle varie stradine per evitare eccessivi assembramenti. Questo è uno dei più grandi e antichi di tutta la Germania e risale al 1628. Nei vari chioschi tradizionali è possibile trovare soprammobili fatti a mano, gioielli, oggetti decorativi, iscrizioni scolpite con dediche personali e molto altro.

Il Museo Nazionale Tedesco

Se vi trovate a Norimberga, non potete evitare di visitare uno dei musei più importanti della Germania. Il Germanisches Nationalmuseum ha la più grande collezione di arte tedesca nello stato, con oltre 1 milione di oggetti.

Nel museo sono conservati dipinti, sculture, strumenti musicali di valore storico, nonché una vasta collezione di giocattoli antichi e case delle bambole.

Inoltre, molto interessante è combinare la visita al museo attraversando la Human Rights Road, situata nella stessa zona. Si tratta di un imponente monumento dedicato alla pace nel mondo, composto da 27 colonne con estratti incisi dalla proclamazione universale dei diritti umani in tutte le lingue. Un’opera unica e imperdibile se si visita questa città tedesca.