C’è una città, in Lombardia, che non perde mai il suo fascino, in qualsiasi periodo dell’anno. Si tratta di Como: ecco alcuni dei tanti motivi per cui vale la pena trascorrerci un weekend

Ci sono città o paesi che ha senso visitare solo in determinati periodi, in funzione di qualche evento o ricorrenza. E poi c’è Como, dove, col freddo o col caldo, la pioggia o il sole, c’è sempre qualcosa di interessante da fare. Se stavate pensando di organizzare un weekend a Como, ottima idea: ecco alcune cose che non dovete perdervi. Se non stavate pensando di farlo…vi diamo 5 buoni motivi per andare a Como.

Weekend a Como: i buoni motivi per cui organizzarlo

Da poco entrata a fare parte della Rete delle Città Creative dell’Unesco, già solo per questo Como merita un’attenzione particolare. Ma se si analizzano meglio le sue caratteristiche, il suo paesaggio e le sue attrazioni culturali, si scopre una città poliedrica in grado di offrire a chiunque quello che cerca, in qualsiasi momento dell’anno.

Anche in caso di maltempo, infatti, si può optare per attività come la visita alle ville o alle chiese che contribuiscono a rendere questa città tanto ricca e affascinante. Ecco dunque 5 motivi per trascorrere un weekend a Como, una delle città più belle del Nord Italia.

Perché è Città Creativa Unesco

Nel mondo sono 295, e l’Italia può ben vantarsi di possederne 13. Si tratta delle Città Creative dell’Unesco, la cui Rete è stata creata nel 2004 con il fine di promuovere le città che hanno identificato nella creatività l’elemento strategico per lo sviluppo urbano sostenibile.

Como è entrata a far parte di questo circuito nel novembre 2021 sotto la categoria “Artigianato e Arte Popolare”, grazie all’esperienza della lavorazione del tessile e, soprattutto, della seta. Tra queste città, tra l’altro, è entrata di recente a far parte anche Modena, nella categoria “Media Arts”.

Andare a Como per le gite sul Lago

Quel ramo del lago di Como, che volge a mezzogiorno, tra due catene non interrotte di monti, tutto a seni e a golfi… vi dice qualcosa questa frase? Se già Manzoni aveva adocchiato il Lago di Como come location perfetta per l’incipit di uno dei romanzi più famosi di sempre, i Promessi Sposi, volete voi non organizzarci una gita?

Passeggiare sulle sue sponde è sicuramente un’esperienza magica, sia con il caldo sole estivo che con la malinconica e affascinante atmosfera autunnale. Se poi volete esagerare, potete noleggiare una barca, e fare un’escursione sulle acque del Lago.

Sul lago di Como si affacciano incantevoli borghi e bellissime ville. Como può essere dunque la base di partenza per andare poi alla scoperta di questo meraviglioso lago e delle tante cose da vedere e fare che offre.

Un motivo per andare a Como sono le sue Chiese

Iniziato nel 1396 e completato nel 1740, il Duomo di Como è sicuramente una delle prime cose da visitare in questa meravigliosa città. Contenente alcune opere d’arte di enorme valore storico e artistico e arricchito dalla presenza di diversi stili, il Duomo di Como è in grado di mandare in brodo di giuggiole qualsiasi esperto di storia dell’arte.

Ma il Duomo non è l’unica chiesa che vale la pena visitare durante una gita a Como: ci sono infatti anche la Basilica di Sant’Abbondio, il cui chiosco ospita ora la facoltà di Giurisprudenza dell’Università degli Studi dell’Insubria, la Basilica di San Carpofaro, attorno alla quale nacque la prima comunità cristiana di Como, e molte altre chiese, tutte da scoprire e approfondire.

Weekend a Como per i trekking

Nella zona di Como è possibile organizzare alcuni trekking, il cui sforzo viene ripagato, tra le altre cose, dall’incantevole vista del lago dall’alto. Generalmente sono 4 le escursioni consigliate: quella al Monte Legnone, che con i suoi 2609 metri è il più alto della provincia di Como e le camminate sul quale sono consigliate a escursionisti già esperti, i Corni di Canzo, per raggiungere i quali è necessario fare anche un pochino di arrampicata, il Monte Berlinghera, dal quale si guadagna la vista migliore in assoluto sul Lago di Como, e infine il Monte Grona, stranamente roccioso e che, come il Monte Berlinghera, riserva una vista a dir poco mozzafiato sul Lago.

Andare a Como per le sue ville e i suoi giardini

La zona di Como è notoriamente piuttosto ricca, e per questo è quasi ovvio trovare disseminate numerose ville circondate da splendidi giardini tutti da ammirare e da fotografare.

Un esempio è Villa d’Este, oggi trasformata in un hotel di cui resta comunque sempre visitabile il giardino all’italiana che la circonda. Ma ci sono anche Villa Carlotta, al cui interno si trovano opere d’arte di artisti del calibro di Canova e Hayez e nel cui giardino si trovano ben 150 specie di azalee, Villa Melzi d’Eril, a Bellagio, il cui giardino si estende per oltre 800 metri, Villa Olmo, che ha visto passare per le sue stanze personaggi storici come per esempio Garibaldi, Villa del Balbianello, che si sviluppa su ben 6 piani, e numerosissime altre, tutte da scoprire, esplorare, visitare e da cui lasciarsi incuriosire.

Un ulteriore motivo per andare a Como

Se ancora non siete convinti di trascorrere un weekend a Como, sappiate che qui c’è anche una funicolare che collega Como con il piccolo centro di Brunate. In soli 7 minuti percorrerete con questo mezzo oltre 1000 metri di dislivello, raggiungendo una pendenza massima del 55%. Una volta arrivati a Brunate potrete infine godere di un paesaggio meraviglioso che va dalle Alpi al Lago di Como.

In realtà, a ben guardare, per godersi davvero la città di Como servirebbe ben più di un weekend, ma se siete in grado di stabilire la vostra lista di priorità e decidere cosa vi aspettate dal tempo che trascorrerete in questa città la vostra esperienza nella città lombarda sarà davvero indimenticabile.

Preparatevi dunque a entrare in contatto con una città frequentata da turisti e vip di tutto il mondo e a sentirvi protagonisti di un film. A Como sono stati infatti girati film anche famosissimi, come Casinò Royale o il secondo episodio della celebre saga Guerre Stellari.

Approfittate dunque del tempo che trascorrerete qui per godervi tutto quello che questa città vi può offrire: scommettiamo che oltre ai 5 motivi per andare un weekend a Como che vi abbiamo suggerito noi, ne troverete degli altri per tornare almeno una seconda volta?