Scena e dintorni: hotel e qualche proposta di vacanza in montagna per tutti i gusti

Per la sua vicinanza con Merano e con alcune delle località sciistiche più rinomate delle Dolomiti, Scena in Alto Adige è da sempre una delle mete preferite dagli amanti della montagna. In ogni stagione Scena e dintorni hanno da offrire, del resto, a chi vi si reca in visita esperienze molto diverse, dalle lunghe passeggiate immersi nella natura a massaggi e percorsi spa all’insegna del totale relax, passando per le degustazioni di prodotti tipici e per ogni tipo di sport all’aria aperta.

L’unica accortezza prima di prenotare il proprio hotel a Scena è, così, avere ben in mente che tipo di vacanza in montagna si sta cercando: i numeri da record per il turismo in Alto Adige hanno fatto moltiplicare, infatti, esponenzialmente le proposte ricettive in questi anni e un po’ di selezione a monte aiuta a rendere perfetto il proprio soggiorno.

Hotel a Scena: ce n’è per tutti i gusti, ma come scegliere?

Anche senza necessariamente dover programmare una vacanza a tema, soprattutto se si viaggia in gruppo o se pur essendo grandi appassionati di sci mai si rinuncerebbe a una ricca cena a base di prelibatezze montane, ecco alcune delle migliori proposte tra gli hotel a Scena.

Partendo dai family hotel. Questa una delle zone più a misura di famiglia e in grado, cioè, di soddisfare contemporaneamente i bisogni di adulti e piccini: vale per impianti e piste da sci, presenti qui in gran numero e per tutte le difficoltà, ma vale anche e soprattutto per hotel e strutture ricettive che hanno adeguato le proprie proposte alle esigenze delle famiglie dotandosi di servizi come baby parking, mini club e babysitteraggio per permettere ai genitori di concedersi un po’ di meritato riposo pur essendo sicuri che i propri bambini siano curati al meglio. Le strutture pensate appositamente per le famiglie hanno, però, un catalogo più ricco di avventure per grandi e piccini: dalle scuole di sci ai percorsi educativi alla scoperta di flora e fauna del bosco.

La vera specialità del posto sono, però, gli hotel con terme, spa e centri benessere: non potrebbe essere diversamente essendo la vicina Merano uno dei centri termali più storici e conosciuti in Italia. Nel prenotare un hotel a Scena si possono acquistare, così, pacchetti che includono rivisitazioni del tradizionale bagno di fieno, massaggi a base di erbe e oli essenziali alpini, ingressi in sauna, bagno turco o bagni di vapore o personalizzarli con trattamenti di bellezza specifici. Per una vacanza all’insegna del totale relax, ideali sono anche gli hotel con rooftop o infinity pool: un aperitivo sulla terrazza panoramica o un tuffo nella piscina che guarda direttamente su vette e valli ristorano, infatti, lo spirito insieme alla mente e possono – perché no – trasformarsi in un momento glam per la propria vacanza.

Non mancano, però, neanche proposte adatte a chi ha un’idea di vacanza più dinamica: molti hotel in zona offrono pacchetti in cui sono compresi gite, escursioni, percorsi di trekking con guide esperte del territorio o lezioni di sci e altri sport invernali, dalle ciaspole allo slittino.