Mercatini di Natale in Svizzera 2021: date e aperture, tutte le informazioni utili. Cosa bisogna sapere.

Stiamo per entrare nella stagione dei mercatini di Natale, che si tengono durante il periodo di Avvento, il mese di preparazione al Natale. In alcuni luoghi in Europa alcuni mercatini hanno già aperto i battenti, in altri stanno aprendo o apriranno nell’ultimo finesettimana di novembre, quello della prima domenica di Avvento.

Qui vi portiamo alla scoperta dei mercatini di Natale in Svizzera 2021. Quali visitare, quando apriranno e cosa proporranno. Ecco tutte le informazioni utili da conoscere.

Nati in Germania con il nome di Christkindlmarkt o Christkindlesmarkt, letteralmente mercato del Bambino Gesù, i mercatini natalizi si sono poi diffusi al resto d’Europa, a cominciare dai Paesi di lingua tedesca o che ne hanno subito l’influenza (come la regione francese dell’Alsazia). Oggi la tradizione del mercatino natalizio si è consolidata, con a proposta di tante specialità di artigianato e gastronomia locale.

Vi proponiamo i mercatini di Natale che si terranno in Svizzera nel 2021. Quali visitare, quando aprono e cosa fare.

Zurigo

Nella città di Zurigo non un mercatino natalizio ma tanti mercatini vengono allestiti, tanto da trasformarla in una vera e propria città del Natale. Le casette in legno, collocate lungo vie e piazze, propongono tanti prodotti tipici, nell’atmosfera del villaggio natalizio, animato dalle luminarie, dalla musica e dai cori natalizi. Ci sono giostre, animazioni e attività per bambini, insieme a numerosi spettacoli per tutti. A Zurigo si organizzano ben cinque mercatini di Natale. Ecco date e luoghi.

Christkindlimarkt all Stazione Centrale . Nella Stazione Centrale (Hauptbahnhof) di Zurigo si tiene un mercatino di Natale al coperto , tra i mercatini coperti più grandi d’Europa. Ospita 140 bancarelle con tanti prodotti di artigianato, giocattoli, addobbi natalizi e golosità gastronomiche. Al centro svettail grande albero di Natale, alto 15 metri, addobbato con migliaia di scintillanti cristalli Swarovski.

Periodo: dal 25 novembre al 24 dicembre 2021 . Orari: da lunedì a mercoledì 10.30 – 21.00; da giovedì a sabato 10.30 – 22.00; domenica 10.30 – 21.00; il 24 dicembre chiusura alle 16.00.

Mercatino del centro storico, Dörfli (Niederdorf). È il mercatino di Natale più antico di Zurigo e si svolge nel cuore del "Niederdorf", nel centro storico della città. Bancarelle e casette in legno allestite a festa sono distribuite tra la Niederdorfstrasse e la Hirschenplatz. Gli stand propongono idee regalo, oggetti di artigianato e abbigliamento. Non mancano il vin brulé e le altre golosità enogastronomiche.

Periodo: dal 22 novembre al 23 dicembre 2021. Orari: da lunedì a giovedì 11.00 – 21.00; venerdì' e sabato 11.00 – 22.00; domenica 11.00 – 20.00.

Periodo: dal 22 novembre al 23 dicembre 2021 . Orari: da lunedì a giovedì 11.00 – 21.00; venerdì’ e sabato 11.00 – 22.00; domenica 11.00 – 20.00.

Wienachtsdorf davanti al Teatro dell'Opera. Allestito vicino al Lago di Zurigo, sulla Sechseläutenplatz, davanti al Teatro dell'Opera, è uno dei mercatini di Natale più grandi della città. Un vero e proprio villaggio natalizio, con casette di legno che offrono prodotti tipici e la pista di pattinaggio su ghiaccio. Tante le attività e animazioni per bambini. Varia e ampia è l'offerta gastronomica, con prelibatezze e vin brulè. L'accesso alla pista di pattinaggio è di 9 franchi svizzeri per gli adulti sopra i 17 anni e di 6 franchi per i bambini e ragazzi dai 4 ai 16 anni.

Periodo: dal 25 novembre al 23 dicembre 2021. Orari: da lunedì a sabato 11.00 – 22.00, domenica 11.00 – 20.00.

Periodo: dal 25 novembre al 23 dicembre 2021 . Orari: da lunedì a sabato 11.00 – 22.00, domenica 11.00 – 20.00.

Mercatino di Werdmühleplatz. Questo mercatino si trova a pochi passi dalla Stazione centrale ed è chiamato anche "The Singing Christmas Tree", per i cori di natalizi tradizionali messi in scena su un grande palco a forma di albero di Natale, dove i cantanti si dispongono su diversi piani proprio come in un coro in chiesa. L'albero-palcoscenico è addobbato con luci e festoni ed è alto quasi quanto una casa. I concerti si tengono tutti i giorni.

Periodo: dal 25 novembre al 23 dicembre 2021.

Periodo: dal 25 novembre al 23 dicembre 2021 .

Mercatino di Natale sul Münsterhof. Questo mercatino si svolge davanti alla chiesa di Fraumünster e propone soprattutto prodotti locali, di artigianato e gastronomia. C'è un tendone dove si svolgono spettacoli, laboratori e concerti per adulti e bambini. Si organizzano anche visite guidate al Münsterhof.

Periodo: dal 25 novembre al 24 dicembre 2021. Orari: da lunedì a sabato 11.00 – 21.30; domenica 11.00 – 20.00.

Periodo: dal 25 novembre al 24 dicembre 2021. Orari: da lunedì a sabato 11.00 – 21.30; domenica 11.00 – 20.00.

Einsiedeln

A pochi chilometri a sud del Lago di Zurigo, è da visitare la cittadina di Einsiedeln con il suo mercatino allestito nella piazza davanti all’imponente monastero. Le casette di legno decorate e illuminate a festa, allestite nella Klosterplatz, propongono tante specialità locali. Sulla scalinata del monastero svetta il grande albero di Natale, in un’atmosfera assolutamente suggestiva.

Periodo: dal 26 novembre al 5 dicembre 2021. Orari: da lunedì a giovedì 11.00 – 19.30; venerdì e sabato 11.00 – 21.00; domenica 11.00 – 19.30.

Rapperswil-Jona

Ancora sul Lago di Zurigo, e sull’Obersee, la sua estremità orientale, non dovete perdervi per nulla al mondo l’incantevole mercatino di Rapperswil-Jona, comune che unisce due cittadine attigue. Il mercatino è allestito nella città vecchia di Rapperswil, con il suo impianto medievale. Qui vengono allestite 120 bancarelle, che propongono tanti prodotti dell’artigianato locale e specialità gastronomiche. Da non perdere il bellissimo presepe di statuine in legno davanti al Bürgerspital.

Periodo: 2-19 dicembre 2021. Aperture: giovedì 14.00 – 20.00, venerdì 14.00 – 21.30, sabato 11.00 – 21.30, domenica 11.00 – 19.30.

Per ulteriori informazioni sui mercatini di Natale a Zurigo e sul Lago di Zurigo: www.zuerich.com/it/visitare/natale-a-zurigo/mercatini-di-natale

San Gallo

Non lontano dal Lago di Zurigo e a due passi dal Lago di Costanza e dal confine con il Liechtenstein, sorge la bella città di San Gallo, capoluogo dell’omonimo cantone. Qui viene allestito il Romantischer Weihnachtsmarkt St.Gallen, che si snoda tra le vie della città vecchia e la cattedrale e il Waaghaus. Il mercatino è illuminato da 700 stelle “AllerStern”, che decorano il centro storico. Qui trovate i prodotti del pregiato artigianato artistico locale, su tutti il famoso pizzo di San Gallo, oggetti in legno, addobbi natalizi, specialità gastronomiche come la raclette, tipico formaggio locale, e la bratwurst di San Gallo. Per scaldarsi ci sono punch caldo e vin brulè. Vengono organizzate visite guidate alla città.

Periodo: dal 25 novembre al 24 dicembre 2021. Per informazioni: sternenstadt.ch

Berna

Tra i mercatini di Natale in Svizzera non si può perdere quello della capitale Berna. Qui è allestito lo storico mercatino a Waisenhausplatz, una delle piazze più belle della città e Patrimonio Unesco. Bancarelle e casette in legno offrono un’ampia varietà di prodotti tipici natalizi dell’artigianato svizzero, come gli oggetti in legno, le candele profumate, i fiori secchi, i gioielli di bigiotteria, i giocattoli tradizionali e tanto altro. Numerose sono le prelibatezze gastronomiche da gustare, come il sidro caldo, il vin brulè, le caramelle e il pan di zenzero.