Annullato il mercatino di Natale di Monaco di Baviera 2021 per Covid. Tutte le informazioni utili.

Purtroppo a causa della drammatica situazione in Baviera dovuta all’esplosione dei contagi di Covid, con sovraccarico degli ospedali, è stato annullato il mercatino di Natale di Monaco in Marienplatz.

La sofferta decisione è stata presa dal sindaco della città Dieter Reiter, dopo essersi consultato con gli esperti dello staff per gli eventi straordinari in città.

“È una notizia amara quella che ho oggi per tutti i monacensi e soprattutto per gli ambulanti, ma la drammatica situazione nelle nostre cliniche e l’aumento esponenziale dei contagi non mi lasciano altra scelta: purtroppo quest’anno il mercatino di Natale di Monaco non potrà svolgersi Qualsiasi altra decisione sarebbe un aumento irresponsabile del rischio di infezione e, inoltre, il segnale sbagliato, soprattutto per tutti i dipendenti delle nostre cliniche che stanno lavorando al limite”, ha commentato il sindaco Reiter, come riportato sul portale ufficiale di Monaco di Baviera.