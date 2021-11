Meteo settimana 15 novembre: pioggia, neve e vento sull’Italia. Le previsioni del tempo.

La nuova settimana che si apre lunedì 15 novembre è ancora caratterizzata da tempo instabile su gran parte d’Italia, con piogge, temporali, raffiche di vento e neve.

Avremo, dunque, ancora giorni di maltempo, ma non in modo uniforme su tutta Italia. Alcune zone saranno più colpite, altre meno, con schiarite tra le piogge e i temporali. Scopriamo in dettaglio le previsioni meteo della settimana da lunedì 15 novembre. Ecco che tempo farà in Italia.

Meteo settimana 15 novembre: pioggia, neve e vento sull’Italia

Dopo un weekend all’insegna del maltempo su buona parte d’Italia, con piogge intense al Nord e purtroppo nubifragi e allagamenti in Sicilia che hanno causato una vittima, anche la nuova settimana da lunedì 15 novembre sarà caratterizzata da diffuse condizioni meteo instabili. Il maltempo è causato ancora dal vortice mediterraneo, presente sulle Baleari, che alimenta un campo di bassa pressione che investirà ancora l’Italia. Come segnala 3bmeteo.

Il tempo perturbato investirà ancora sull’Italia almeno fino a giovedì 18 novembre, almeno su parte d’Italia. Il maltempo resterà sul Sud Italia fino a venerdì 19 novembre. Nonostante le precipitazioni diffuse, comunque, il clima sarà ancora mite per il periodo, senza bruschi cali di temperature, in particolare sulle regioni centro-meridionali.

