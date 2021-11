Esiste un ghiacciaio, in Italia, che alla vista ricorda moltissimo i paesaggi dell’Islanda. Si tratta del Ghiacciaio di Fellaria: ecco dove si trova e quanto è difficile da raggiungere

Tra le mete più ambite dagli amanti della natura, ma anche una di quelle che vengono scartate più in fretta, c’è l’Islanda. Il motivo principale che fa desistere è il prezzo, sia dei voli che degli alloggi e del costo della vita.

Tuttavia, solo vederne foto e video fa sognare chiunque a occhi aperti. Per fortuna, in Italia esiste un posto che ricorda molto i panorami dell’Islanda. Si tratta del Ghiacciaio di Fellaria, detta la Piccola Islanda d’Italia, ove vi consigliamo di fare una gita.

Leggi anche -> Le Dolomiti le montagne più belle del mondo <<

Dove si trova il Ghiacciaio di Fellaria

Il Ghiacciaio di Fellaria, detto anche Vedretta di Fellaria, si trova nell’Altopiano di Fellaria, in Valmalenco in provincia di Sondrio. La sua posizione è proprio sopra il Rifugio Bignami e il Lago di Gera, che ne raccoglie le acque di fusione e su cui galleggiano i tipici pezzi di ghiaccio che assomigliano ad iceberg e richiamano proprio i paesaggi islandesi.

Quanto è difficile raggiungere il Ghiacciaio di Fellaria?

Anche se per raggiungere il Ghiacciaio non è strettamente necessario essere degli escursionisti esperti, il livello di difficoltà è abbastanza alto. Se dunque siete completamente fuori allenamento, forse questa gita non è il modo migliore per approcciarvi a questo tipo di attività.

Per andare e tornare dal Ghiacciaio Fellaria ci vogliono infatti circa 5/6 ore (a seconda del grado di allenamento), anche se il consiglio è quello di fermarsi a dormire in uno dei rifugi poco lontani, ovvero lo Zoia o il Bignami, per allungare un po’ il giro e godersi la passeggiata divisa in due giorni. Un pernottamento qui costa intorno ai 50/60 euro, e permette, il giorno dopo, di raggiungere il lago Palù e il rifugio Marinelli.

Che siate più o meno esperti, ricordatevi che per ogni escursione serve una buona attrezzatura tecnica, e non bisogna mai sottovalutare gli ostacoli che la montagna ci impone di affrontare.

Inoltre, bisogna sapere che per attraversare il ghiaccio bisogna essere accompagnati da una guida escursionistica esperta, e non bisogna mai azzardarsi a farlo da soli. Inoltre, è necessario prestare attenzione al meteo, e partire solo se è prevista una giornata sempre serena, perché incappare nel maltempo in posti come questi può rivelarsi davvero pericoloso.

Come raggiungere il Ghiacciaio di Fellaria

Per arrivare al Ghiacciaio è possibile lasciare la macchina al parcheggio del rifugio Zoia, a Lanzada, oppure proseguire fino al parcheggio della diga di Alpe Gera. Per salire al Rifugio Bignami si possono scegliere due strade, una a destra e una a sinistra, ma un’ottima soluzione è anche quella di sceglierne uno per l’andata e uno per il ritorno.

Dal Rifugio Bignami inizia il Sentiero Glaciologico Luigi Marson, creato nel 1996 dal SGL (Servizio Glaciologico Lombardo) per far conoscere a tutti le rare bellezze della zona.

Il Ghiacciaio di Fellaria e il cambiamento climatico

Come tutti gli altri ghiacciai nel mondo e in Italia, purtroppo anche quello di Fellaria è sottoposto alle conseguenze della crisi climatica. Per questo, negli ultimi anni è passato dai 23 km quadrati del 1850 ai 9 attuali, e si sta ritirando sempre di più. Inoltre, nel tempo il ghiacciaio si è spaccato in due parti, formando due lingue distinte. Se dunque volete vederlo come appare nelle foto ora vi conviene affrettarvi. Nei prossimi anni, infatti, è molto probabile che il suo aspetto muti in modo irreversibile.

A causa del rischio di maltempo, è più facile raggiungere il Ghiacciaio quando fa più caldo. Tuttavia, se tutte le previsioni dicono che farà bel tempo proprio il weekend in cui avevate in programma un’escursione, perché non provare a raggiungerlo? Portatevi un pile in più, dei thermos con del the in caso doveste sentire freddo e godetevi la meravigliosa passeggiata fino al Ghiacciaio di Fellaria, l’Islanda della Lombardia.