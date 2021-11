5 destinazioni da sogno per chi ama l’inverno in Europa

Se amate l’inverno, è la vostra stagione preferita e volete assolutamente trovare delle destinazioni in Europa dove trascorrere il Natale e le vacanze invernali siete nel posto giusto!

Che sappiate sciare o meno, una vacanza in montagna in inverno è sempre ricca di un fascino incredibile e senza tempo. Se state quindi cercando delle destinazioni da sogno per viaggiare in Europa in inverno grazie al TheGuardian abbiamo trovato qualche nuova ispirazione. Siete pronti a scoprire quindi delle mete pazzesche e bellissime per un viaggio che vi riempirà il cuore di amore e di gioia?

Dove andare in inverno in Europa: le mete top anche per chi non ama sciare

La prima idea di viaggio invernale in Europa che vi proponiamo è a due passi da casa, nelle Dolomiti. Una ciaspolata potrebbe essere un’idea super interessante, soprattutto nei pressi del Lago di Braies, coccolati e quasi protetti dalle Tre Cime di Lavaredo.

Spostandoci invece in Francia, altra idea innovativa per una vacanza invernale è un giro in motoslitta a La Plagne dove potrete affittare dei modelli elettrici, super silenziosi ed ecologici di Moonbike. Li trovate dalla scuola di sci Oxygène di La Plagne e potrete divertirvi con un’attività sicuramente insolita.

Per un viaggio invernale dal sapore quasi magico alla Harry Potter, potreste invece pensare di salire a bordo del Polar Express per fare un magico tour in treno verso le città della Scandinavia. Da Londra a Colonia, passando per Oslo, Goteborg e Copenaghen. Un tour di 21 notti che corre lungo un percorso meraviglioso e insolito che vi porterà alla scoperta delle montagne norvegesi e, se avete fortuna, potrete anche osservare l’Aurora Boreale.

Rimanendo in Italia, precisamente in Alta Badia potreste decidere di trascorrere un weekend sulle piste da sci godendovi un po’ di buon vino. C’è infatti un evento amatissimo soprattutto dai turisti stranieri che è “Sommelier sulle piste” in cui si va sulle piste da sci appunto ma si degustano vini pregiati nei vari rifugi che si incontrano sulle montagne.

Se optate invece per Natale in Francia, sappiate che a pochi chilometri da Courchevel, nelle Alpi francesi, c’è il villaggio Pralognan-la-Vanoise. Da semplice centro per l’alpinismo, oggi è diventata una meta insolita per le vacanze di Natale, ma molto bella e interessante in cui si respira a pieni polmoni l’atmosfera natalizia.

Vi abbiamo ispirato? Avete capito qual è la destinazione che più vi ispira e vi aggrada per una vacanza di Natale? O per un viaggio invernale in piena regola? Ora non vi resta che partire!