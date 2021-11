Sconti per l’alta velocità in autunno-inverno: l’ultima offerta di Italo. Tutte le informazioni utili da conoscere.

Da non perdere le nuove offerte di sconti sui biglietti del treno ad alta velocità di Italo, per viaggiare in autunno e inverno, anche nel Ponte dell’Immacolata e per il periodo di Natale. Tante occasioni da non perdere, con la nuova offerta settimanale del codice sconto.

Per questo finesettimana, con la possibilità di acquistare i biglietti, fino a lunedì 15 novembre, la promozione è lanciata con il codice “CASTAGNA”, il tipico frutto autunnale. Di seguito tutte le ultime novità da conoscere.

Pronto ad acquistare il vostro prossimo biglietto del treno ad alta velocità a prezzo super scontato? È già attiva sul sito web di Italo treno la nuova offerta del codice sconto promozionale, che ogni weekend consente di acquistare biglietti a prezzi ribassati.

La promozione di questa settimana è lanciata con il codice sconto “CASTAGNA” e promette di applicare ribassi fino al 30% su circa 220.000 posti disponibili sui treni alta velocità di Italo.

L’offerta è valida per viaggiare con l’alta velocità a partire dal 23 novembre, senza un termine finale di scadenza. Il che significa che con un po’ di fortuna potrete trovare treni a prezzi scontati anche per le festività di dicembre, Ponte dell’Immacolata e Natale-Capodanno.

Per acquistare i vostri biglietti scontati avete tempo fino a lunedì 15 novembre alle ore 19.00. L’orario è dunque prolungato, rispetto al solito limite delle ore 15.00. Conviene comunque affrettarsi se volete trovare gli sconti migliori e per il periodo in cui desiderate viaggiare.

L’offerta del codice sconto è valida per biglietti in tariffa low cost e in tariffa eXtra, per viaggiare in ambiente Smart e Prima. È soggetta disponibilità e non cumulabile con altre offerte.

L’ultima novità dell’offerta di Italo è il motore di ricerca dei treni che permette di verificare la disponibilità del codice promozionale per le tratte e i giorni in cui siete interessati a viaggiare in treno. Per verificare la disponibilità del codice sconto dovete solo inserire nel motore di ricerca la stazione di partenza, quella di arrivo e le date di partenza e di ritorno. A questo link: biglietti.italotreno.it/Verifica_Promocode.aspx

Per maggiori informazioni sulla promozione del codice sconto e le altre offerte di Italo: www.italotreno.it/it/offerte-treno/codicepromo

Le stazioni ferroviarie di Italo

Per chi deve viaggiare tra le città italiane, ecco le stazioni dove fermano i treni di Italo: Milano, Roma, Bologna, Firenze, Venezia, Napoli, Torino, Verona, Reggio Calabria, Bari, Barletta, Benevento, Bergamo, Bolzano, Brescia, Caserta, Conegliano, Desenzano, Ferrara, Foggia, Maratea, Molfetta, Padova, Peschiera del Garda, Pordenone, Reggio Emilia, Rovereto, Rovigo, Salerno, Trani, Trento,, Treviso, Trieste, Udine, Vibo – Pizzo, Vicenza, Bisceglie.

