L’Olanda torna in lockdown: sarà parziale, chiusura anticipata di bar e ristoranti. Durerà tre settimane.

Era stato anticipato ed è arrivato: il lockdown in Olanda. La sera di venerdì 12 novembre, il premier olandese Mark Rutte è intervenuto in conferenza stampa per annunciare il ritorno del Paese in lockdown. Sebbene sarà soltanto parziale, si tratta comunque del più stringente provvedimento restrittivo in Europa occidentale. Anticipato solo dal lockdown generale della Lettonia.

Le chiusure riguarderanno le attività non essenziali e dureranno per tre settimane. Ecco cosa bisogna sapere.

L’Olanda torna in lockdown: sarà parziale, chiusura anticipata di bar e ristoranti

Il premier olandese Mark Rutte ha annunciato che i Paesi Bassi entreranno in lockdown parziale per tre settimane da sabato 13 novembre. Una misura restrittiva necessaria, a causa della nuova impennata di contagi da Covid-19 in Olanda, con numeri record mai registrati prima.

Le restrizioni prevedono la chiusura anticipata di bar e ristoranti alle 20.00 e quella dei negozi non essenziali alle 18.00. Di fatto un coprifuoco, anche se non è stato ripristinato il coprifuoco generale.

Allo stadio le partite si giocheranno senza pubblico. Inoltre, aumentano i luoghi in cui sarà richiesto il Green pass per accedere.

