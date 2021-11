Meteo weekend 12-14 novembre: in arrivo una nuova ondata di maltempo. Le previsioni del tempo aggiornate.

Sarà un altro weekend di maltempo, quello sta per iniziare. Mentre sul Mediterraneo è ancora presente il ciclone che ha portato forti precipitazioni e nuovi allagamenti in Sicilia, dal Nord Europa è in arrivo una nuova perturbazione. Questa volta anche il Nord Italia sarà colpito dal maltempo.

Dopo un inizio di settimana particolarmente piovoso al Centro Sud, ci aspetta un weekend del 12-14 novembre condizionato da un nuovo vortice ciclonico. Scopriamo le previsioni del tempo in dettaglio.

Meteo weekend 12-14 novembre: in arrivo un nuovo vortice di maltempo

Il vortice mediterraneo che nei giorni scorsi ha portato forte maltempo al Sud Italia, con pesanti allagamenti ancora in Sicilia, questa volta nella zona di Agrigento, si allontanerà verso Ovest, in direzione delle Baleari. Nel frattempo una nuova perturbazione scenderà sull’Italia, provenendo dall’Europa centrale. Il tempo peggiorerà al Nord, mentre al Centro Sud sarà ancora in gran parte instabile, durante il weekend del 12-14 novembre. Come segnala 3bmeteo.

Nella giornata di venerdì 12 novembre, il tempo al Centro Sud sarà ancora condizionato dal vortice mediterraneo. Il tempo instabile colpirà soprattutto Sardegna e Sicilia, dove sono attesi rovesci e temporali. In Sardegna, le precipitazioni si concentreranno soprattutto sulla parte centro-settentrionale, con fenomeni anche intensi ma in attenuazione dal pomeriggio sera e con parziali schiarite. Sulla Sicilia, invece, il maltempo colpirà con temporali la parte centro-orientale della regione, con fenomeni anche intensi sul versante ionico. Anche qui, tuttavia, i fenomeni si attenueranno gradualmente tra pomeriggio e sera.

Invece, sulle regioni peninsulari del Centro Sud il tempo sarà più variabile, con nubi irregolari e qualche pioggia e rovescio tra Campania, Lazio e fino alla Toscana. Pioverà nel pomeriggio sulla Calabria. In serata i fenomeni diminuiranno sull’alto Tirreno, dove sono previste schiarite. Nuvoloso sulle regioni adriatiche, con fenomeni più rari e maggiori schiarite sulla Puglia.

Al Nord Italia, dopo le nebbie mattutine il tempo sarà parzialmente nuvoloso sulla Pianura Padana, mentre sulle altre zone saranno presenti maggiori schiarite. Il tempo, invece, sarà più nuvoloso sul Ponente ligure e sulle Alpi Marittime, con qualche pioggia sparsa, ma in attenuazione alla sera. Le temperature saranno in lieve calo al Centro Sud e più stabili altrove.

Il tempo sabato 12 e domenica 13 novembre

La giornata di sabato 12 novembre inizierà con tempo quasi ovunque nuvoloso al Centro Sud, con piogge sulle regioni tirreniche e maggiori schiarite sul medio-basso versante adriatico. Nelle ore successive aumenteranno le piogge su Campania, Calabria, Basilicata e Puglia, per poi attenuarsi in serata. Su Sardegna e Sicilia sono previste schiarite. Al Nord, invece, il tempo sarà nuvoloso o parzialmente nuvoloso con qualche pioggia al Nord Est. Mentre sulla Pianura Padana sono previsti banchi di nebbia che nel corso della giornata lasceranno spazio a nubi e piogge. Annuvolamenti e piogge in aumento nel tardo pomeriggio su Levante ligure, su Lombardia e poi Triveneto. Le temperature scenderanno lievemente al Nord, mentre aumenteranno leggermente al Sud.

Per domenica 13 novembre, il maltempo interesserà gran parte del Nord Italia e dell’alto Tirreno, nello specifico la Toscana. Su queste regioni sono previste piogge diffuse, mentre sulle Alpi occidentali il tempo sarà parzialmente nuvoloso con schiarite. Durante la giornata i fenomeni si intensificheranno, con rovesci diffusi su quasi tutto il Nord, anche a Ovest, sulla Toscana e sulla Sardegna. Le piogge saranno intense anche sul Piemonte, mentre sulle Alpi nevicherà a quota 1500-1700 metri. Al Centro il tempo sarà nuvoloso, con qualche pioggia tra Lazio, Marche e zone interne abruzzesi, ma con maggiore variabilità.

Sulle altre regioni del Centro e al Sud, invece, insisteranno soprattutto nubi sparse con schiarite e qualche possibile fenomeno tra Puglia e Calabria ioniche. Le temperature scenderanno ancora al Centro Nord.