Mercatini di Natale in Germania 2021: le date di apertura e gli eventi. Tutte le informazioni utili.

Stiamo per entrare nel periodo dell’Avvento, il mese che precede il Natale. Per i cristiani è il mese della preparazione alla nascita di Gesù e da qui sono nate diverse tradizioni anche non religiose che si sono consolidate negli anni. Su tutte il mercatino di Natale, il cui nome originale è mercatino del Bambino Gesù.

Questo nome viene dal tedesco Christkindlmarkt, perché i primi mercatini di Natale sono nati in Germania. Qui vi segnaliamo proprio i mercatini di Natale della Germania 2021.

Sospesi lo scorso anno a causa della pandemia di Covid-19, i mercatini stanno tornando quest’anno in tutta Europa. La situazione epidemica, tuttavia, è variabile, con un deciso aumento dei contagi che si sta registrando in tutto il continente. In questo momento la Germania è particolarmente colpita da una forte ondata, con elevato numero di casi e ricoveri in crescita. Nel Paese i programmi potrebbero cambiare e alcuni mercatini essere cancellati, vi terremo aggiornati, in ogni caso controllare sempre i siti web delle autorità sanitarie e dei Laender che programmate di visitare.

Leggi anche –> Mercatini di Natale in Austria 2021: date di apertura e cosa vedere

Mercatini di Natale in Germania 2021: le date di apertura e gli eventi

Non c’è miglior posto in Europa della Germania per visitare i mercatini di Natale. Questi caratteristici allestimenti con casette di legno traboccanti oggetti di artigianato, giocattoli, decorazioni natalizie e golose specialità gastronomiche sono nati in questo Paese, per poi diffondersi al resto d’Europa.

Già intorno al 1400, nelle piazze del mercato, Marktplatz, delle città tedesche si allestivano per il periodo dell’Avvento delle fiere chiamate Mercato di San Nicola, nel giorno dedicato al santo che è il 6 dicembre. Il primo mercatino di Natale di cui si ha notizia ufficiale è quello di Dresda, dove nel 1434 fu autorizzato un mercato all’aperto, che nel tempo diventò un vero e proprio mercato natalizio e fu chiamato Striezelmarkt. Il nome viene dal tipico dolce natalizio locale chiamato Strüzel or Stroczel, oggi Stollen.

A seguito della riforma luterana del 1517, il Mercato di San Nicola cambiò nome in Christkindlmarkt o Christkindlesmarkt, il mercato del Bambino Gesù, e con questa forma si diffuse in tutta la Germania, per poi arrivare nel 1570 a Strasburgo, nella regione dell’Alsazia, e nel 1628 a Norimberga.

Ecco i mercatini di Natale che si terranno in Germania nel 2021.Dove andare, quando e cosa fare.

Dresda

Come abbiamo detto, quello di Dresda, in Sassonia, è stato il primo mercatino natalizio documentato. Nel 1434 il Principe sassone Friedrich II, autorizzò l’apertura di un mercato all’aperto nella centrale piazza Altmarkt (la piazza del Vecchio mercato), dove in un primo tempo si vendeva solo carne. In seguito l’offerta, si ampliò fino a comprendere il tipico dolce natalizio di Dresda che ha dato nome al suo mercatino Striezelmarkt: lo Strüzel or Stroczel, oggi conosciuto come Stollen o Christstollen, Weihnachtsstollen,. Il dolce viene preparato con una pasta dolce lievitata, molto ricca di burro e farcita con canditi, uvetta, mandorle e frutta secca, ricoperto di zucchero a velo o glassa di zucchero.

Il mercatino di Natale di Dresda viene ancora oggi allestito nella Altmarkt, offre prodotti dell’artigianato tradizionale sassone, le tradizionali statuine decorative in legno Räuchermännchen e tante prelibatezze gastronomiche. La piazza del mercatino ospita una grande ruota panoramica e la piramide natalizia più alta del mondo (oltre 14 metri).

Periodo: dal 22 novembre al 24 dicembre 2021. Tutti i giorni dalle 10.00 alle 21.00. Il 22 novembre, giorno dell’inaugurazione, dalle 16.00. Il 24 dicembre dalle 10.00 alle 14.00. Informazioni: striezelmarkt.dresden.de/de

Monaco di Baviera

Una delle grandi città tedesche dei mercatini di Natale è Monaco di Baviera. Qui se ne allestiscono veramente tanti. Oltre a quello principale, in Marienplatz, la piazza del Municipio, tutto il centro storico di Monaco è riempito dalle bancarelle dei mercatini natalizi, da quelli più tradizionali a quelli più moderni.

Le origini del mercatino di Monaco risalirebbero al XIV secolo, ma solo dal 1972, a causa della grande affluenza di visitatori, viene allestito in Marienplatz. Le casette in legno disposte in modo ordinato lungo la piazza, sotto il grande albero di Natale alto 30 metri, offrono tante specialità dell’artigianato bavarese e tante squisite prelibatezze della gastronomia locale, come i salsicciotti di maiale Schweinswürstln e le frittatine di patate Reiberdatschi. Gli altri mercatini da non visitare a Monaco sono: il Kripperlmarkt, Mercatino del Presepe, a pochi passi da Marienplatz, nella Neuhauser Straße; Sternenplatzl (Piazzetta delle Stelle) a Rindermarkt e il Mercatino Medioevale di Natale.

Periodo: dal 22 novembre al 24 dicembre 2021. Orari del mercatino di Marienplatz: lunedì – sabato 10.00 – 21.00, domenica 10.00 – 20.00. Vigilia di Natale (24/12): 10.00 – 14.00. Quest’anno il Mercatino di Capodanno (Neujahrsmarkt) inizia dopo Natale, dal 27 dicembre 2021 al 9 gennaio 2022, lunedì – sabato 10.00 – 21.00. Informazioni: www.muenchen.de/int/it/eventi/mercatino-di-natale.html

Norimberga

Abbiamo già trattato nello specifico il mercatino di Natale di Norimberga, uno dei più antichi e rinomati della Germania. Nella città bavarese, famosa per la sua storica produzione di giocattoli, il Natale è molto sentito e il suo mercatino propone oggetti di artigianato di altissimo pregio. Su tutti, naturalmente, i giocattoli in legno della tradizione. Le origini del Christkindlesmarkt Nürnberg risalgono agli anni tra il 1610 e il 1639, secondo i documenti. Anticamente era un mercato comune che apriva il 4 dicembre, nel giorno di San Tommaso, poi è diventato a tema natalizio. S svolge nella nella Piazza del Mercato, Hauptmarkt. Nel tempo, a causa del numero elevato di visitatori, l’apertura del mercatino è stata anticipata al venerdì precedente la prima domenica di Avvento. In questo giorno, alle 17:30, l’Angelo del Natale inaugura il mercatino, recitando il solenne prologo dalla tribuna della Chiesa di Nostra Signora. Il mercatino di Norimberga dura circa un mese, fino alla Vigilia di Natale e ogni anno attira quasi 3 milioni di visitatori.

Nell’edizione di quest’anno, il mercatino di Norimberga sarà decentrato: si svolgerà nella Piazza del Mercato e lungo le vie e altre piazze del centro. Per consentire il deflusso dei visitatori.

Periodo: dal 26 novembre al 24 dicembre 2018. Tutti i giorni, da lunedì a domenica, dalle 10.00 alle 21.00. Inaugurazione il 26 novembre alle 17.30. Il 24 dicembre chiusura alle 14.00. Per informazioni: tourismus.nuernberg.de/it/posizione/location/nuernberger-christkindlesmarkt-il-mercatino-di-natale-di-norimberga

Rothenburg ob der Tauber

Sempre in Baviera, un luogo assolutamente magico a Natale è Rothenburg ob der Tauber, caratteristico borgo medievale che ha conservato intatto il suo impianto urbanistico. Questo borgo, da visitare tutto l’anno, si trasforma nel periodo natalizio in un vero e proprio paese da fiaba. Le stradine e le piazzette acciottolate, le caratteristiche case medievali con le facciate a graticcio, le mura antiche, le torri e le chiese gotiche diventano ancora più belle e suggestive sotto le luci natalizie.

Il mercatino natalizio di Rothenburg si chiama Reiterlesmarkt, dal nome di una leggenda teutonica su una guida che si prendeva cura delle anime dei morti, si svolge sulla Marktplatz, la piazza del mercato dove si trovano il municipio, la chiesa di St. Jakob e il vicolo Grüner Markt. Nel periodo natalizio vengono organizzati molti eventi e spettacoli: concerti d’organo e tromba nella chiesa di San Giacomo, passeggiate guidate al lume delle torce lungo le mura storiche, eventi per bambini. Il venerdì e sabato è possibile salire sulla Torre del Municipio e ammirare mercatino e borgo dall’alto

Periodo: dal 26 novembre al 24 dicembre 2021. Orario: da lunedì a venerdì 11.00 – 19.00, nei weekend 11.00 – 20.00. Informazioni: www.rothenburg-tourismus.de/en/veranstaltungen/historical-christmas-market-rothenburg