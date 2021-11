Luci d’artista a Salerno, uno degli eventi più attesi del Natale in Campania, si farà per la stagione 2021/2022 ma con regole diverse, scaturite a causa della pandemia di Covid-19. Ecco tutto quello che c’è da sapere.

Dopo il blocco dovuto alla pandemia, quest’anno torna Luci d’artista a Salerno, un evento molto atteso in Campania durante le feste di Natale, che purtroppo lo scorso anno si è fermato.

Nel 2021 Salerno tornerà, quindi, a essere illuminata da vere e proprie opere d’arte, che saranno visibili soprattutto nella bella villa comunale, a cui però si potrà accedere con regole ben precise.

Luci d’artista Salerno 2021, tutte le nuove regole

Un’edizione volta alla sicurezza questa di Luci d’artista a Salerno 2021, dopo il blocco forzato dello scorso Natale, quando le luci nella città sono rimaste spente.

L’inaugurazione delle luci è fissata per il 26 novembre 2021 e la manifestazione durerà fino al 30 gennaio 2022. Il primo weekend di dicembre verrà acceso l’albero di Natale e comincerà così, ufficialmente, il periodo natalizio. Ma quali regole bisognerà rispettare? Ecco il piano progettato dal Comune di Salerno.

Il piano di sicurezza a Salerno

Per evitare ulteriori contagi e contenere la pandemia, quest’anno accedere nella città di Salerno per vedere le Luci d’artista non sarà così semplice come sempre.

Nel corso della riunione operativa svolta al Comune di Salerno, con la presenza del sindaco Vincenzo Napoli, è stato deciso il piano ufficiale.

L’accesso alla città sarà contingentato, soprattutto nei weekend, quando l’ingresso degli autobus sarà limitato: i pullman, infatti, arriveranno in città, faranno scendere i passeggeri e poi dovranno recarsi nelle aree di parcheggio che saranno individuate nelle prossime settimane.

Tutti gli operatori turistici che organizzeranno le visite alle Luci d’artista, sono obbligati a controllare il Green Pass per tutti i partecipanti, pena l’esclusione dalla visita. Anche nella Villa Comunale verranno installate la maggior parte delle luci artistiche e gli ingressi saranno controllati, formando gruppi di persone.

Leggi anche: Guida di Salerno: città di mare e cultura

Luci d’artista Salerno, cosa fare

Una volta segnate tutte le regole da seguire, la visita per le Luci d’artista a Salerno sarà molto più semplice.

In questo periodo natalizio, venire in questa bella città di mare è davvero un toccasana, per vivere la magia del Natale a 360°. Le luminarie di Salerno sono ormai famose in tutto il mondo, perché non sono semplici luci, ma vere e proprie opere d’arte.

Passeggiando per la città si può assistere a questo spettacolo meraviglioso, mentre si fa un giro anche per i folkloristici mercatini di Natale, ubicato sul lungomare della città, uno shopping natalizio proprio in riva al mare.

E poi ancora ci saranno concerti, visite guidate e sicuramente obbligatorio un giro di shopping per le strade principali della città. Qui, anche i negozi si addobbano a festa, amalgamandosi perfettamente con l’atmosfera.