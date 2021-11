Natale in Italia: 5 città insolite, ma che invece sono bellissime

Cinque destinazioni diverse dagli itinerari classici per i viaggi di Natale, che sono bellissime e vi faranno riscoprire la magia natalizia.

Durante le festività natalizie tutta l’Italia si trasforma in una gigantesca e collettiva casa di Babbo Natale. Però quando organizziamo le nostre vacanze di Natale o scegliamo una meta per un weekend fuori porta, generalmente ricadiamo nelle solite città. Roma, Firenze, Napoli, Bologna… grandi destinazioni e grandi metropoli che sicuramente a Natale diventano ancora più belle, ma che non hanno niente da invidiare ad alcuni piccoli borghi altrettanto interessanti! Quali sono allora le cinque città insolite che non prendiamo in considerazione, ma che a Natale si trasformano e diventano bellissime?

Le 5 destinazioni per un viaggio di Natale in Italia insolito

Tuffiamoci ora in questo viaggio di Natale meraviglioso nelle città insolite, ma bellissime e tutte da scoprire!

Il presepe più grande del mondo è a Manarola

La prima meta che vi consigliamo per ritrovare lo spirito del Natale fuori dai circuiti classici è Manarola, in Liguria. Ogni anno, in questa deliziosa città sul mare, viene realizzato il Presepe più grande del mondo che occupa una intera collina. Nato dall’idea del signor Mario Andreoli, nel 2007 il presepe è stato inaugurato ed immediatamente inserito nel Guinnes dei Primati!

La strada dei Presepi a Crodo

Altra città dove vivere il Natale in modo poco turistico, ma non per questo meno bello è Crodo, in provincia di Verbania. Anche qui a farla da padrone sono i presepi: ne troverete più di sessanta tutti costruiti sull’acqua o vicini ad essa, con una magia e una storia speciale. Potrete intraprendere una passeggiata in salita tra mulattiere e antiche abitazioni punteggiata da questi straordinari presepi realizzati tutti dalla gente del posto!

Il Paese del Natale a Brunico

Non possiamo poi dimenticarci di Brunico. Si tratta di un luogo magico e meraviglioso in ogni momento dell’anno, ma che a Natale si trasforma e diventa proprio sede de Il Paese del Natale. Si tratta di una importante manifestazione dove centinaia di mercatini si susseguono regalando ai visitatori un tour nello spirito natalizio. Non mancano poi i presepi e la casetta di Babbo Natale con tanto di dimora per gli elfi. Per dare poi ulteriore rilievo e risalto alle tradizioni e alla storia locale vengono anche organizzati concerti di zampognari e degustazioni di prodotti tipici.

La messa di Natale nella Cripta di Pietracupa

Ultima meta che vi consigliamo è Pietracupa, in Molise. Si tratta di un borgo meraviglioso, ma che troppo spesso viene dimenticato e non inserito tra le mete top per Natale! Viene denominato persino la Betlemme del Molise e, tra le bellezze da visitare, c’è anche la Cripta Rupestre che è stata usata come luogo di fede negli ultimi anni, ma che in passato ha ricoperto anche altri ruoli: dal rifugio durante i bombardamenti, passando per tribunale durante l’Inquisizione. Oggi, proprio qui, si celebra la messa di Mezzanotte la sera di Natale.

Ecco allora cinque destinazioni in Italia perfette per Natale e un po’ fuori dagli itinerari turistici classici. Ora siete pronti per partire e godervi le festività al 100%.