Mercatini di Natale a Genova: i primi da visitare assolutamente

Sentite già nell’aria profumo di Natale? È tutto normale, la città di Genova con i suoi mercatini natalizi anche in provincia è pronta a salire sul carro del Natale 2021.

I fan del Natale non aspettano nemmeno la ricorrenza del Ringraziamento per iniziare a godere della magia di questo periodo dell’anno. Scatta quindi, sempre prima per altro, la voglia di vivere la magia del Natale e anche i mercatini natalizi di Genova e provincia sembrano essere ai blocchi di partenza per regalare ai cittadini, ma anche ai tanti turisti che si attendono, un assaggio della meraviglia di Babbo Natale!

Le celebrazioni natalizie nella città della Lanterna

L’anno scorso abbiamo celebrato un Natale un po’ in sordina, sempre con l’emergenza Coronavirus che ci attanagliava e ancora i vaccini considerati come una chimera. Ora la campagna vaccinale prosegue e anche gli esperti sostengono che quest’anno il Natale si potrà festeggiare. Così, con le dovute attenzioni è chiaro, ma possiamo anche goderci i Mercatini di Natale di Genova 2021. Come ogni anno la città della Lanterna non si tira indietro quando si parla di celebrazioni natalizie e tantissimi banchetti ricchi di idee regalo e prodotti enogastronomici animeranno le vie e le piazze. Vediamo insieme quali sono quelli che, a oggi, sembrano essere più interessanti.

I mercatini di Natale da non perdere a Genova

Secondo il sito GenovaToday per ora sono stati annunciati parecchi Mercatini di Natale in città e provincia, ma l’elenco sarà in costante aggiornamento.

Mercatino di San Nicola in Piazza Piccapietra : dal 4 al 24 dicembre torna l’appuntamento con questo importante evento per gli appassionati del Natale! Preparatevi a stand di gastronomia, ma anche artigianato locale e banchetti ricchi di idee regalo per stupire amici e parenti. Una meraviglia unica e speciale che, in questo caso, non solo scalda il cuore ricordando il Natale, ma è anche utile per aiutare le attività locali.

: dal 4 al 24 dicembre torna l’appuntamento con questo importante evento per gli appassionati del Natale! Preparatevi a stand di gastronomia, ma anche artigianato locale e banchetti ricchi di idee regalo per stupire amici e parenti. Una meraviglia unica e speciale che, in questo caso, non solo scalda il cuore ricordando il Natale, ma è anche utile per aiutare le attività locali. Natalidea al Porto Antico di Genova : dal 3 al 19 dicembre è tutto pronto per il più grande appuntamento per appassionati del Natale. Qui potrete trovare tutte quelle meravigliose decorazioni natalizie che adorate per trasformare la vostra casa nella dimora di Babbo Natale! Ma non solo, potrete anche trovare tantissimi regali di Natale e idee perfette da far recapitare sotto l’albero!

: dal 3 al 19 dicembre è tutto pronto per il più grande appuntamento per appassionati del Natale. Qui potrete trovare tutte quelle meravigliose decorazioni natalizie che adorate per trasformare la vostra casa nella dimora di Babbo Natale! Ma non solo, potrete anche trovare tantissimi regali di Natale e idee perfette da far recapitare sotto l’albero! Villaggio di Babbo Natale a Cornigliano: casette, igloo, elfi e aiutanti di Santa Claus animano questo importantissimo evento fortemente voluto dalla Pro Loco del posto. Dopo un anno di stop ora Villa Bombrini torna a risplendere nel rispetto sempre delle normative anti-Covid. L’area si trasformerà in un villaggio del Polo Nord con profumo e magia del Natale ad ogni angolo.

