La meravigliosa isola scelta da George Clooney si trova in Australia

By

George Clooney si è trasferito in una magnifica location per girare il suo ultimo film, Ticket to Paradise, un’isola meravigliosa che si trova in Australia.

Qualche giorno fa pare che George Clooney sia arrivato in Australia, per le riprese della nuova commedia romantica Ticket to Paradise, seguito anche da Julia Roberts con la quale ha raggiunto una meravigliosa isola.

Le due star di Hollywood, infatti, sono partiti per questo nuovo lavoro, il quale set è stato allestito proprio su una bella isola australiana, che forse non tutti conoscete. Ecco dove si trovano e dove gireranno il nuovo film.

Hamilton Island, l’isola dove si trovano George Clooney e Julia Roberts

La località prescelta dalla produzione di Ticket to Paradise con George Clooney e Julia Roberts è Hamilton Island, l’isola situata nel cuore dell’arcipelago delle Whitsundays in Australia.

Leggi anche: Australia: 8 paesaggi mozzafiato

Questo luogo meraviglioso è una delle 74 isole tropicali che si trovano tra la costa del Queensland e la Grande Barriera Corallina, un posto davvero unico e dove si possono vivere numerose esperienze.

Hamilton Island si trova sulla stessa latitudine tropicale di Honolulu nell’emisfero settentrionale e delle Mauritius nel sud. Ha un clima tropicale caldo tutto l’anno, quindi perfetta per le vacanze in ogni momento. Perfettamente situata nella Grande Barriera Corallina, Hamilton Island offre un’esperienza senza eguali: clima perfetto, acque azzurre, spiagge meravigliose, maestose barriere coralline, flora e fauna affascinanti, ottimo cibo, vini e attività davvero numerose per tutti i gusti.

Quest’isola, su cui George Clooney e Julie Roberts passeranno un bel po’ di tempo, è perfetta per esplorare l’ambiente tropicale unico delle Whitsunday, in luoghi come Whitehaven Beach o la bellissima Heart Reef (che deve essere vista dall’alto). Si può anche fare snorkeling, immersioni subacquee o nuotare al largo della barriera corallina e assistere a una delle meraviglie naturali più spettacolari del mondo, vivendo momenti unici.

Come arrivare a Hamilton Island?

Hamilton Island è l’unica isola delle Whitsunday ad avere il suo aeroporto, grazie alla sua grandezza che permette di ospitare questa struttura.

Una volta arrivati in Australia, infatti, è possibile prendere uno dei numerosi voli che partono da Brisbane o Sidney, ma anche da Melbourne e Cairns. Inoltre, ci sono anche i traghetti, che salpano per l’isola di Hamilton tutto il giorno da Shute Harbour.

Sei si parte da Brisbane, Townsville o Cairns, ci sono i pullman che vanno a Airlie Beach, che partono dal molo dei traghetti di Shute Harbour. Il treno Sunlander, invece, passa quattro volte a settimana da Brisbane e Cairns a Proserpine, con collegamenti in autobus per Shute Harbour e il traghetto per l’isola di Hamilton.