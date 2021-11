Le città più calde del mondo? Una è in Italia con 48.8 gradi registrati

Amate follemente il caldo? Ai primi geli siete pronti a odiare tutti e tutto e non vedete l’ora che torni l’estate? Forse sentendo le temperature da record che si sono registrate in queste città cambierete idea!

Ora che il Generale Inverno comincia a farsi sentire, nonostante siamo ancora in autunno, la malinconia e la voglia di estate si fa sentire. Così, mentre ci copriamo con i nostri giacconi e maglioni invernali, la nostra mente corre a quando le temperature erano calde e ci godevamo l’estate. Se siete dei malinconici del caldo torrido probabilmente siete anche interessati a scoprire quali sono le città più calde del mondo! Attenzione però, questi luoghi non sono “tiepidi” sono località pazzesche, super calde e caratterizzate da giornate bollenti e infuocate!

Le città più calde del mondo: una è in Italia

Dove Viaggi ci ha portato così a scoprire quali sono le città più calde del mondo, d’Europa e persino d’Italia. Luoghi dove la colonnina di mercurio schizza alle stelle e l’aria si fa quasi irrespirabile da quanto è bollente. Per stilare questa classifica però, sia chiaro, si sono presi gli eventi spot, ossia quelle temperature da record registrate – fortunatamente – un unicum, ossia una volta sola per ora, ma che si trovano comunque in alcune delle zone più calde del mondo!

La città dove si è registrato l’episodio di caldo più esagerato in assoluto è stata Furnace Creek, nella Death Valley. Qui, secondo la WMO nell’estate del 1913 sono stati registrati 56,7°! Chiaramente ci sono dei dubbi in merito all’affidabilità delle misurazioni. Non è infatti detto che un secolo fa le strumentazioni fossero precisissime. Ma per quanto possono aver sbagliato? Forse qualche grado! Anche perché nel 2020, sempre qui, si è registrato un picco di 54,4°

Temperature bollenti in Italia, la città più calda

Di poco si distanzia una città nel Kuwait, Mitribah dove sono stati registrati 53,9° e non da un turista di passaggio, ma dalla stazione meteorologica locale! Ma tra le città dove si sono registrati i picchi più alti di calore, troviamo anche la nostrana Siracusa. Qui, già nel 1977 era stato registrato il record di 48°, ma ad agosto 2021 siamo saliti a 48.8°. Un record triste e non propriamente al top, anzi. Un segnale chiaro di come il cambiamento climatico stia influenzando e non poco anche le temperature e il clima che abbiamo noi in Italia.