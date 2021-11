Si chiama Tianjin Binhai Library, e si stima possa contenere fino a 1,35 milioni di libri. Si tratta della biblioteca più bella del mondo e una delle più grandi e si trova in Cina

Pareti ondulate ricoperti di libri, al centro una sfera luminosa chiamata The Eye, che fa da auditorium per incontri e conferenze. Non è un set cinematografico di un film, bensì la descrizione di una biblioteca. Della biblioteca più bella del mondo e una delle più grandi, per essere precisi.

La lotta sul titolo di più bella è ovviamente apertissima: luoghi come la biblioteca del Trinity College o della British Library non hanno ovviamente nulla da invidiare. Ma questa futuristica costruzione esalta il libro e il piacere della lettura come non mai.

Gli amanti della cultura e i collezionisti di questi preziosi oggetti non possono non sapere che si trova in Cina, nel distretto di Binhai, e che persino il Time l’ha inserita nei luoghi da vedere almeno una volta nella vita.

Tianjin Binhai Library, la biblioteca più grande del mondo

Costruita in contemporanea ad altri 4 edifici culturali nella città di Tientsin, la struttura rientra in un grosso piano di espansione urbano della città. Nell’anno che ha seguito l’apertura della biblioteca, che contrariamente a quanto si potrebbe pensare non è un edificio storico, ma è stata fondata solo nel 2017, a visitare la biblioteca sono arrivate oltre 2 milioni di persone.

La Tianjin Binhai Library è stata progettata dallo studio olandese MVRDV, e può contenere fino a 1,3 milioni di libri. Una quantità che, se non vedete dal vivo, probabilmente faticate anche solo a immaginare.

A causa della sua collocazione geografica, la biblioteca ha preso il nome di “L’occhio di Binhai“, il distretto in cui si trova. I libri che si trovano qui sono consultabili da chiunque entra, così che si crei un’atmosfera dove a regnare sono l’odore dei volumi e l’irrefrenabile desiderio di conoscenza.

La sala conferenze al centro, che prevede 82 posti, ha davvero le sembianze di un occhio, che grazie agli schermi di cui è rivestito si trasforma ciclicamente in superficie multimediale.

Una delle chicche di questa biblioteca sono i libri Trompe-l’oeil. Quelli che si vedono sui ripiani più alti, infatti, non sono che immagini stampate su appositi pannelli in alluminio, che imitano libri che nessuno metterebbe mai lì perché risulterebbero inaccessibili.

Va detto, però, che quella che adesso è un’originale caratteristica della biblioteca non era prevista da chi l’ha progettata: dietro l’atrio, infatti, dovevano esserci delle altre sale da cui doveva essere possibile accedere anche ai libri più alti, ma a livello locale si è deciso di organizzare la cosa diversamente.

Cosa vedere in questa bellissima biblioteca

Ma la biblioteca più grande del mondo, che misura ben 33.700 metri quadrati, non può prevedere esclusivamente la presenza di libri: dei suoi cinque piani visibili alzando gli occhi, due sono dedicati a volumi e sale studio, mentre agli ultimi tre piani si trovano anche uffici, sale conferenze, sale computer e sale audio.

Il fine di questa organizzazione è che la biblioteca diventi uno spazio per tutti da attraversare e vivere attivamente, non solo una specie di mausoleo dei libri.

Qualcuno in questi anni ha contestato il progetto dicendo che sarebbe stato più opportuno costruire più biblioteche sparse nei vari quartieri della città, ma l’auspicio è che col tempo questo luogo diventi un vero punto di riferimento oltre che un luogo di scambio. Alla fine, la biblioteca dovrebbe arrivare a costituire un’attrattiva sia per i cittadini che per i turisti.

La Tianjin Binhai Library è il paradiso di ogni lettore, e manderebbe in brodo di giuggiole qualsiasi accumulatore seriale di libri. Immaginate di guardarvi intorno e avere la possibilità di toccare più di un milione di libri: non è forse il sogno di ogni intellettuale?

Come andare a Tianjin a vedere la biblioteca

Un viaggio in Cina non si improvvisa dall’oggi al domani e andare a vedere la Tianjin Binhai Library deve essere ovviamente una delle mete del vostro itinerario nel Paese. La buona notizia è che la città di Tianjin si trova ad appena 130 km da Pechino e dispone di un aeroporto internazionale.

Potete dunque inserire questa tappa nel vostro tour in Cina e anche se vi recate solo a Pechino potete dedicare una giornata a visitare Tianjin. Questa città è anche detta ‘il porto di Pechino’ vista la vicinanza con la Capitale. Inoltre potreste anche decidere di partire per una delle tante crociere che partono da questa città alla scoperta dell’Asia Orientale.

Altrimenti girate per la città concedendovi una passeggiata lungo il fiume Han, fate un giro sulla grande ruota panoramica e andate a prendervi un caffè a Little Italy dopo il ponte Fu’an. Questa città coniuga palazzi moderni e antichi come la Villa dell’Imperatore e la futuristica biblioteca.

Una volta che siete entrati nella biblioteca ritagliatevi un bel lasso di tempo, non tanto per visitare la struttura quanto per godervi l’aria che si respira, l’atmosfera stimolante in cui ci si immerge e il desiderio di conoscenza che immancabilmente spinge le persone a venire qui apposta per visitare la biblioteca più grande del mondo.