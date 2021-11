Meteo della settimana da lunedì 8 novembre: ancora piogge e temporali, ecco dove. Le previsioni del tempo aggiornate.

Siamo nel pieno del tempo autunnale, con piogge, anche forti, temporali, raffiche di vento e ora anche l’arrivo del freddo. Niente di cui stupirsi.

Il maltempo, con le piogge e i rovesci portati nel weekend dal ciclone mediterraneo, che ha colpito il Centro Sud, continuerà anche la prossima settimana. Le precipitazioni si concentreranno ancora sulle regioni centro meridionali, ma già da lunedì 8 ottobre i fenomeni cominceranno ad estendersi anche al Nord. Di seguito le previsioni del tempo in dettaglio.

Meteo della settimana da lunedì 8 novembre: ancora piogge e temporali

Anche la nuova settimana che inizia lunedì 8 novembre insisterà nel Mar Mediterraneo occidentale il ciclone che ha portato maltempo al Centro Sud negli ultimi giorni. Piogge, anche intense, temporali e raffiche di vento continueranno a sferzare le regioni centro meridionali anche all’inizio della settimana.

Proprio a inizio settimana si formerà una nuova perturbazione dall’incontro tra il ciclone, presente tra le Isole Baleari e la Sardegna, con venti di Grecale provenienti dall’Europa orientale che si scontreranno con un flusso di aria calda proveniente dal Nord Africa. La nuova perturbazione, annuncia 3bmeteo, colpirà soprattutto la Sardegna, la Sicilia e le regioni meridionali. Sono previsti rovesci e temporali, anche localmente intensi, a causa del ciclone.

Nubi e piogge sono previste anche sulle regioni centrali e settentrionali, già da lunedì 8 novembre. Comunque, il clima sarà ancora mite al Centro Sud, mentre farà più freddo al Nord e sul medio e alto Adriatico per via dei venti freschi provenienti dall’Est Europa. Venti che soffieranno ancora forti.

Le previsioni del tempo in dettaglio

Per la giornata di lunedì 8 novembre, è previsto tempo nuvoloso o parzialmente nuvoloso al Nord, con maggiori schiarite sulle regioni occidentali, mentre su quelle centro orientali seguiranno piogge sparse. Le precipitazioni colpiranno parte del Friuli Venezia Giulia, il medio basso Veneto, l’Emilia Romagna, la bassa Lombardia e la Liguria. Il tempo, invece, sarà più soleggiato sulle Alpi, sulle Prealpi e sul Piemonte.

Più instabile il tempo al Centro. Sulla Sardegna sono attesi piogge e rovesci, anche temporali. Mentre sul versante adriatico il tempo sarà più nuvoloso, con possibili piogge locali, soprattutto dal pomeriggio. I fenomeni saranno più scarsi sul versante tirrenico, ma il tempo peggiorerà nella seconda parte della giornata.

Il maltempo, invece, colpirà soprattutto le regioni meridionali, con piogge, rovesci e temporali su Campania, Molise, Basilicata, Puglia settentrionale e Sicilia. Sulle altre zone, il tempo sarà per lo più nuvoloso, anche con schiarite. Le temperature si manterranno stabili, più miti al Centro Sud. I venti soffieranno tesi da Nord Est. I mari saranno mossi o molto mossi.

Nella giornata di martedì 9 novembre il tempo migliorerà al Nord, per effetto dell’aumento dell’alta pressione. Sulle regioni settentrionali, dunque, il tempo sarà stabile e soleggiato, salvo qualche annuvolamento su Emilia Romagna, bassa Lombardia e Piemonte centrale. Saranno, tuttavia, nubi sparse e senza precipitazioni. Anche al Centro la nuvolosità sarà irregolare ma il cielo più coperto. Sarà più nuvoloso sul versate adriatico, con possibili piogge locali, e più soleggiato sul versante tirrenico. Mentre sulla Sardegna sono attesi ancora rovesci.

Al Sud, il tempo sarà ancora instabile, con piogge e temporali locali, ma fenomeni in esaurimento in giornata, con cieli per lo più nuvolosi in serata. Le temperature si manterranno stabili. I venti soffieranno forti da Nord Est. I mari saranno mossi o molto mossi.

Per mercoledì 10 novembre, il tempo sarà quasi ovunque nuvoloso su tutta Italia, con maggiori aperture al mattino al Nord e sulle regioni tirreniche. Al Nord i cieli saranno coperti o parzialmente nuvolosi ma senza o con scarsi fenomeni. Sarà più nuvoloso al Centro, con piogge e rovesci sulla Sardegna e dal pomeriggio anche sul medio versante tirrenico. Nuvolosità irregolare anche al Sud e con piogge locali, specie tra Calabria e Sicilia, ma anche con schiarite. Le temperature saranno stabili. I venti soffieranno forti o moderati da Nord Est al Nord, venti di Scirocco sulle altre zone d’Italia.

