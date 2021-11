Luna Park a Montecarlo: date, orari e regole di sicurezza per l’accesso

Cosa sapere per trascorrere una giornata da sogno al Luna Park Montecarlo! Date, orari, attrazioni e normative di sicurezza.

Abbiamo tutti voglia di divertirci e quindi l’idea di trascorrere una giornata o anche solo qualche ora al Luna Park è meravigliosa. Soprattutto se non si tratta di un parco divertimenti qualsiasi, ma del Luna Park del Principato di Monaco che, dopo l’annullamento del 2020 per via della pandemia, torna più in forma che mai! Montecarlo quindi si anima di luci, colori, urla di bambini e l’aria si riempie di divertimento. Chiaramente ci sono alcune limitazioni per rispettare le regole ed evitare gli assembramenti, ma nulla che possa proibire il divertimento di tutti i visitatori.

Le regole per accedere al Luna Park Montecarlo in sicurezza: mascherine e Green Pass

Iniziamo subito a scoprire le regole di accesso al Luna Park di Montecarlo, nella meravigliosa cornice di Port Hercule. Prima di tutto le misure anti Covid-19 in Francia sono molto rigide e per entrare nell’aerea tutte le persone con più di 16 anni dovranno essere munite di Green Pass, la mascherina è obbligatoria e non si può mangiare o bere in giro per la fiera.

Chiaramente poi gli affollamenti degli anni passati non si possono più tollerare e infatti sono stati stabiliti 7 varchi di accesso e verrà stabilito un numero massimo di visitatori all’interno. Per questo, quando sarà raggiunta la quantità massima di persone, il flusso di ingresso sarà fermato. Sul sito https://www.mairie.mc/ si potrà controllare in tempo reale se l’ingresso al Luna Park di Montecarlo è consentito o se è momentaneamente bloccato.

Date e orari di apertura del Luna Park a Montecarlo

Dal 22 ottobre fino al 19 novembre 2021 avrete quindi il tempo giusto per visitare La Foire Attractions, ossia il Luna Park di Monaco. Gli orari sono semplici:

Tutti i giorni: dalle 11 alle 23

Venerdì, sabato e la vigilia dei festivi: dalle 11 alle 00:00

Il 18 novembre, vigilia della Festa Nazionale: dalle 11 alle 01:00

Ma cosa troverete all’interno? Dalle classiche attrazioni del Luna Park, passando per i giochi più divertenti e futuristici: giostre, ma anche stand, attrazioni varie e tantissimi point dove cimentarsi per vincere un pelouches.

Svariati anche gli spazi dove mangiare e dove assaporare tutti quei ghiotti prodotti tipici delle festività come churros, zucchero filato o mele caramellate!