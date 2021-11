Dall’8 novembre sarà possibile prenotare il proprio bonus terme. Le strutture accreditate in Italia dove andare che accettano il bonus

L’Italia ha terme meravigliose, ora ci potrete andare addirittura gratis. Questo grazie al bonus terme, erogato dallo Stato, che sarà disponibile dall’8 novembre 2021. Sono tantissimi i centri termali in Italia: luoghi incantevoli dove sgorgano sorgenti di acque con proprietà curative.

Posti bellissimi e rigeneranti dove trascorrere i primi giorni di freddo autunnali. Un lusso però che non sempre si ci si poteva concedere per via dei prezzi. Ora con il bonus terme diventa possibile. Basta infatti fare domanda per ricevere il proprio buono. Ma quali sono le strutture accreditate? Sono tantissime e sono sparse in tutta Italia. Ecco dunque tutto quello che dovete sapere a riguardo e dove andare.

Quali sono le strutture accreditate per il bonus terme

Dall’8 novembre sarà possibile prenotare il proprio bonus terme, che coprirà fino al 100% del costo dell’ingresso a patto che questo non superi i 200 euro.

Ma dove si può utilizzare il bonus terme? Solo nelle strutture che si accreditano. Ma non vi preoccupate sono davvero tantissime e sono sparse in tutta Italia. Le strutture che lo accettano si stanno registrando sul sito di Invitalia già a partire dallo scorso 28 ottobre. Una lista è in continuo aggiornamento.

Per il momento, la regione che conta più strutture accreditate è il Veneto, seguita dall’Emilia-Romagna. Seguono Campania, Toscana, Lombardia e Trentino-Alto Adige. Si prevede un successo dell’iniziativa e dunque anche un aumento delle strutture accreditate.

Le terme che accettano il bonus: dove andare

In Italia ci sono tantissime sorgenti termali. Ci sono delle sorgenti libere e all’aperto dove poter andare pressoché gratuitamente come nel caso delle cascate del Mulino a Saturnia. In altri casi intorno alla sorgente termale è stato costruito un centro con vasche a diversa temperatura, percorsi e piscine. Luoghi che in alcuni sin dall’antichità hanno rappresentato un posto di benessere e rigenerazione.

Fra le strutture che accettano il bonus terme ci sono nel Lazio le celebri Terme dei Papi di Viterbo. Si tratta di meraviglioso centro termale dotato tra l’altro di una monumentale ed enorme piscina, oltre 2000 mq, risalente ad inizio ‘900. Ci sono poi le terme di Tivoli, a due passi da Roma e dalle splendide Ville Adriana e Villa d’Este. Sempre nel Lazio le terme di Stigliano vicino a Canale di Monterano. Poi le celebri terme di Fiuggi vicino Frosinone: la sua acqua è anche una delle migliori da bere nel mondo dalle innumerevoli proprietà.

In Toscana sono 15 le strutture accreditate tra cui le terme di Chianciano: un centro termale enorme con piscine all’interno e al chiuso, docce sensoriali e acqua terapia. Poi le terme di San Giovanni Rapolano: particolarmente indicate per i problemi della pelle. In Toscana fra le strutture accreditate le celebri terme di Montecatini, fra le più importanti di Italia, e quelle di Montepulciano.

In Veneto sono 44 i centri termali: ci sono i tanti hotel di Abano terme vicino Padova: acqua dalle innumerevoli proprietà indicate per la cura di molte malattie. Poi ci sono le terme di Montegrotto e di Bibiano.

In Emilia Romagna finora si sono registrate 21 strutture tra cui quelle di Riccione, Rimini, Cervia, Modena, le celebri terme di Salsomaggiore e Bologna. In Campania sono 26 i centri termali, la stragrande maggioranza sono quelli di Ischia. Qui trovate tantissimi hotel dotati di un centro termale. poi c’è Bacoli e Vico Equense.

In Lombardia si sono registrate le terme di Boario, famose per l’acqua da bere, di Bormio, immerse in un paesaggio naturale straordinario, quelle di San Pellegrino, di Sirmione.

In Trentino ci sono le terme di Merano: un enorme centro termale con grandi piscine al dentro e al chiuso, vasche e docce. Poi le terme di Trento di Caderzone, di San Giovanni di Fassa e di Stenico.

Per prenotare il vostro bonus dovete contattare la struttura di riferimento. Con tanti centri termali accreditati andare alle terme è anche l’occasione per fare un viaggio alla scoperta delle meraviglie d’Italia. E quale modo migliore che coccolandosi con acqua calda mentre arrivano i primi freddi?