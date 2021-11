Mercatini di Natale in Austria 2021: date di apertura e cosa vedere. Tutte le informazioni utili.

Ci avviciniamo al mese di Avvento e alle celebrazioni del periodo natalizio. In questa stagione è bello visitare le città del Natale, con le loro decorazioni sontuose, i festival delle luci e soprattutto i mercatini.

Tra i Paesi più belli da visitare in questo periodo c’è sicuramente l’Austria, con le sue città eleganti, i borghi montani pittoreschi e un paesaggi naturale che sembra uscito da una favola. Vi abbiamo dato già alcuni suggerimenti per visitare questo bellissimo Paese nei giorni del Ponte dell’Immacolata, che quest’anno ai più fortunati regala un ponte lungo, con l’8 dicembre a metà settimana da allungare fino al weekend.

Un’occasione ideale per visitare quei luoghi d’Europa dove il Natale è magia, Covid permettendo. Qui vi segnaliamo le date di apertura e tutte le informazioni sui mercatini di Natale in Austria 2021. Ecco cosa bisogna sapere.

Prima di programmare ogni viaggio, dovete tuttavia informarvi bene sulle nuove norme anti-Covid appena introdotte in Austria, con regole molto severe nei confronti dei non vaccinati. Per accedere a diversi luoghi pubblici, infatti, non basta più il tampone negativo ma occorre la certificazione della vaccinazione o della guarigione.

Mercatini di Natale in Austria 2021: date di apertura e cosa vedere

Visitare i mercatini di Natale in Austria è un’esperienza da fare assolutamente. Le città e i borghi si animano con le tipiche casette in legno che sprigionano luci, colori e calore. Qui troviamo prodotti artigianali di qualità, tra oggetti per la casa, abbigliamento, accessori, giocattoli tradizionali, addobbi natalizi, candele, profumi, idee regalo e una eccezionale varietà di golose specialità gastronomiche.

Molti mercatini in Austria aprono già da metà novembre. Di seguito trovate le date di apertura e tutte le informazioni utili sui mercatini di Natale in Austria 2021. Ecco dove andare e quando.

Vienna

Nella capitale Vienna si organizzano ogni anno diversi mercatini natalizi, quello più famoso è il mercatino, Christkindlmarkt, allestito nella centrale Piazza del Municipio, Rathausplatz.

Christkindlmarkt alla Rathausplatz . Questo mercatino trasforma la piazza in un luogo magico di Avvento. Luogo: Piazza del Municipio. Date: 12.11. – 26.12.2021 . Orari di apertura: Tutti i giorni dalle 10:00 alle 22:00 h. Il 24 dicembre fino alle 19:00 h.

. Questo mercatino trasforma la piazza in un luogo magico di Avvento. Luogo: Piazza del Municipio. Date: . Orari di apertura: Tutti i giorni dalle 10:00 alle 22:00 h. Il 24 dicembre fino alle 19:00 h. Mercatino di Natale artigianale a Karlsplatz . Un piccolo e accogliente mercatino a Karlsplatz, di fronte alla chiesa di San Carlo. Ideale da visitare con i bambini, con tante attività dedicate a loro. Con alimenti biologici. Luogo: “Karlsplatz” – Piazza San Carlo. Date: 19.11. – 23.12.2021 . Orari di apertura: 12:00 – 20:00 h.

. Un piccolo e accogliente mercatino a Karlsplatz, di fronte alla chiesa di San Carlo. Ideale da visitare con i bambini, con tante attività dedicate a loro. Con alimenti biologici. Luogo: “Karlsplatz” – Piazza San Carlo. Date: . Orari di apertura: 12:00 – 20:00 h. Mercatino di Natale al Castello di Schönbrunn . Allestito nel cortile del Castello di Schönbrunn, dopo il 26 dicembre si trasforma in un mercato di Capodanno, con bancarelle decorate in modo diverso e dove i visitatori potranno comprare prodotti di artigianato tradizionale e anche alcune specialità di Capodanno. Luogo: Piazza di fronte al Castello di Schönbrunn. Date: 20.11. – 26.12.2021 . Orari di apertura: dalle 10:00 alle 21:00. Il 24.12. fino alle 16:00 e il 25.12. fino alle 18:00. Mercato di Capodanno: 27.12.2021 – 02.01.2022 (normalmente aperto dalle 10:00 alle 18:00 h).

. Allestito nel cortile del Castello di Schönbrunn, dopo il 26 dicembre si trasforma in un mercato di Capodanno, con bancarelle decorate in modo diverso e dove i visitatori potranno comprare prodotti di artigianato tradizionale e anche alcune specialità di Capodanno. Luogo: Piazza di fronte al Castello di Schönbrunn. Date: . Orari di apertura: dalle 10:00 alle 21:00. Il 24.12. fino alle 16:00 e il 25.12. fino alle 18:00. Mercato di Capodanno: (normalmente aperto dalle 10:00 alle 18:00 h). Natale a Spittelberg . Questo mercatino è caratterizzato da prodotti artigianali, come oggetti d’arte, ceramiche, gioielli in argento, smalto e ottone. Con l’opportunità di mangiare in uno dei numerosi ristoranti del quartiere. Luogo: quartiere Spittelberg, 7° arrondissement. Date: 12.11. – 23.12.2021 . Orari di apertura: da lunedì a giovedì dalle 14.00 alle 21.00; venerdì fino alle 21.30; sabato dalle 10.00 alle 21.30; domenica e festivi dalle 10.00 alle 21.00.

. Questo mercatino è caratterizzato da prodotti artigianali, come oggetti d’arte, ceramiche, gioielli in argento, smalto e ottone. Con l’opportunità di mangiare in uno dei numerosi ristoranti del quartiere. Luogo: quartiere Spittelberg, 7° arrondissement. Date: . Orari di apertura: da lunedì a giovedì dalle 14.00 alle 21.00; venerdì fino alle 21.30; sabato dalle 10.00 alle 21.30; domenica e festivi dalle 10.00 alle 21.00. Mercatino al Palazzo del Belvedere . Immerso in un’ambientazione suggestiva, grazie all’ambientazione barocca e con i bellissimi giardini del Belvedere. Il Palazzo è una delle principali attrazioni di Vienna e ospita una galleria d’arte con il famosissimo quadro “Il Bacio” di Gustav Klimt. Luogo: Palazzo Belvedere. Date: 19.11. – 26.12.2021 . Orari di apertura: 11.00-21.00; fine settimana e 08.12 dalle 10.00; 24.12 aperto fino alle 16.00.

. Immerso in un’ambientazione suggestiva, grazie all’ambientazione barocca e con i bellissimi giardini del Belvedere. Il Palazzo è una delle principali attrazioni di Vienna e ospita una galleria d’arte con il famosissimo quadro “Il Bacio” di Gustav Klimt. Luogo: Palazzo Belvedere. Date: . Orari di apertura: 11.00-21.00; fine settimana e 08.12 dalle 10.00; 24.12 aperto fino alle 16.00. Natale a Maria-Theresien-Platz . Il Villaggio natalizio “Weihnachtsdorf Maria-Theresien-Platz” si trova tra il Musei di Storia dell’Arte e quello di Storia Naturale. Nel periodo dell’Avvento propone circa 70 bancarelle che offrono artigianato tradizionale e idee regalo originali. Luogo: Maria-Theresien-platz – su Ring Avenue. Date: 17.11. – 26.12.202 1. Orari di apertura: da domenica a giovedì 11:00 – 21:00; venerdì e sabato fino alle 22:00; 24.12 aperto fino alle 16:00; dal 25.12 fino alle 19:00.

. Il Villaggio natalizio “Weihnachtsdorf Maria-Theresien-Platz” si trova tra il Musei di Storia dell’Arte e quello di Storia Naturale. Nel periodo dell’Avvento propone circa 70 bancarelle che offrono artigianato tradizionale e idee regalo originali. Luogo: Maria-Theresien-platz – su Ring Avenue. Date: 1. Orari di apertura: da domenica a giovedì 11:00 – 21:00; venerdì e sabato fino alle 22:00; 24.12 aperto fino alle 16:00; dal 25.12 fino alle 19:00. Antico Mercatino natalizio viennese nel Freyung. Sorge nella città vecchia e propone oggetti artistici artigianali, decorazioni di vetro, presepi tradizionali e ceramiche. Dalle ore 16:00 inizia a risuonare in piazza la melodia dell’Avvento. Luogo: Piazza Freyung. Date: 20.11. – 23.12.2021. Orari di apertura: 10:00 – 21:00.

Salisburgo

La bellissima città di Salisburgo, offre splendidi mercatini natalizi circondati dai suoi palazzi storici e all’ombra dell’imponente castello. Quali visitare.

Storico Mercato di Gesù Bambino di Salisburgo (Salzburger Christkindlmarkt) . Questo antico mercatino si trova ai piedi della Fortezza Hohensalzburg e intorno alla Cattedrale di Salisburgo. Offe un vasto programma di eventi come il canto corale davanti alla cattedrale e l’ensemble di strumenti a fiato “Turmblasen” nella Residenzplatz. Luogo: Centro storico di Salisburgo , tra la Residenzplatz e la cattedrale. Date: 18.11. – 26.12.2021 . Orari di apertura: tutti i giorni dalle 10:00 alle 20:30; venerdì fino alle 21:00; sabato dalle 9:00 alle 21:00; domenica e festivi dalle 9:00 alle 20:30; 24.12 dalle 9:00 alle 15:00; 25.12 e 26.12 dalle 11:00 alle 18:00.



Mercatino di Natale in piazza Mirabell . Questo piccolo e tranquillo mercatino è diventato una delle principali attrazioni negli ultimi anni. Visitate anche i bellissimi Giardini Mirabell. Luogo: Piazza Mirabell. Date: 18.11. – 24.12.2021. Orari di apertura: tutti i giorni dalle 10:00 alle 20:00; venerdì e sabato fino alle 21:00; 24.12 fino alle 15:00.

. Questo piccolo e tranquillo mercatino è diventato una delle principali attrazioni negli ultimi anni. Visitate anche i bellissimi Giardini Mirabell. Luogo: Piazza Mirabell. Date: 18.11. – 24.12.2021. Orari di apertura: tutti i giorni dalle 10:00 alle 20:00; venerdì e sabato fino alle 21:00; 24.12 fino alle 15:00. Magia dell’Avvento a Hellbrunn. Questo mercatino è allestito davanti alla facciata del bellissimo Castello di Hellbrunn, con i suoi alberi decorati. Propone un ricco programma per bambini. Luogo: Cortile di fronte al Castello di Hellbrunn. Date: 18.11. – 26.12.2021. Orari di apertura: Aperto da lunedì a venerdì: 13:00 – 20:00, fine settimana e giorni festivi: 10:00 – 20:00. In novembre è chiuso il lunedì e il martedì; 24.12: aperto dalle 10:00 alle 14:00.

Graz

Tutta la magia della Carinzia nel mercatino di Natale a Graz, città Patrimonio Unesco da visitare tutto l’anno ma che nel periodo dell’Avvento si trasforma in un luogo fiabesco. Il più importante mercatino natalizio della città, Christkindlmarkt am Hauptplatz, è allestito nella Piazza principale, la Hauptplatz appunto, davanti al municipio di Graz. Si tratta di un villaggio natalizio con accoglienti casette di legno, un albero di Natale molto grande, un padiglione coperto e un parco giochi per bambini. Da assaggiare il vin brulé o il punch accompagnati dai tipici dolci natalizi austriaci.