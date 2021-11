Sambuca di Sicilia: grande successo per le case vendute a 1 euro. L’iniziativa continua.

Lanciata come scommessa nel 2018, la vendita di case a 1 euro a Sambuca di Sicilia, paese in via di spopolamento della provincia di Agrigento, ha avuto uno straordinario successo.

Il borgo siciliano che nel 2016 è stato eletto il Borgo più Bello d’Italia, con il concorso il Borgo dei Borghi trasmesso in tv su Rai3 al Kilimangiaro., nonostante premi, elogi e riconoscimenti stava per diventare un borgo fantasma. Sambuca stava perdendo i suoi abitanti, costretti a spostarsi altrove per trovare lavoro, e rischiava anche il rapido declino del suo bel centro storico.

Con il progetto “Case a 1 euro”, Sambuca di Sicilia non solo è riuscita a vendere alcune sue case abbandonate, che sono state restaurate dai nuovi proprietari, ma ha ottenuto anche una ribalta internazionale. Gli acquirenti, infatti, sono quasi tutti stranieri, di cui molti americani. Del borgo con case a 1 euro si è parlato molto sui giornali Usa e qui è arrivato perfino un reailty.

Negli ultimi anni l’iniziativa di vendere a un prezzo simbolico le case dismesse dei borghi in via di spopolamento, soprattutto al Sud Italia, ha ottenuto uno straordinario successo, riportando in vita luoghi che stavano per diventare luoghi fantasma.

Aveva cominciato il borgo siciliano di Gangi, già nel 2014, tra i più belli d’Italia e vincitore dell’edizione 2014 del Borgo dei Borghi, ma purtroppo a rischio abbandono. Gangi è stato imitato da altri piccoli centri, tra cui Sambuca di Sicilia.

Gioielli dall’importante patrimonio architettonico e storico, circondati da meraviglie naturali. Purtroppo difficili da conservare a causa del progressivo spopolamento degli abitanti, migrati altrove in cerca di lavoro. Questi borghi dell’entroterra siciliano, nonostante le loro bellezze, artistiche e paesaggistiche, fanno fatica anche ad attrarre quel turismo estivo che si concentra piuttosto sulla costa. Rischiano così di rimanere isolati e purtroppo abbandonati, non potendo beneficiare di quella linfa vitale che porta l’economia del turismo nelle altre zone della Sicilia.

I sindaci di questi luoghi, pertanto, hanno tentato la strada delle case vendute a 1 euro, a condizione che siano ristrutturate, per recuperare il patrimonio architettonico locale che rischiava di andare perduto e attrarre nuovi residenti, anche se per pochi mesi all’anno.

Storia di un successo

L’iniziativa è stata un vero successo. Molti acquirenti si sono presentati da tutto il mondo, soprattutto stranieri, che hanno investito nei borghi e nell’economia locale. Dopo l’acquisto, le case sono state restaurate e ristrutturate, con l’impiego di imprese edili, artigiani e professionisti della zona e dunque rivitalizzando anche un’economia in sofferenza.

Gli acquirenti sono soprattutto americani facoltosi che hanno investito nel recupero delle case di questi luoghi per costruirsi il loro buen retiro e un rifugio da metropoli come New York e soprattutto da una vita frenetica. Alcuni si stanno organizzando per frequentare la loro nuova casa a Sambuca non solo per le vacanze, ma per alcuni mesi all’anno, ricorrendo allo smart working. Questo ha spinto l’amministrazione locale ad investire nella fibra ottica ultraveloce per avere collegamenti internet efficienti. Un altro aspetto che ha consentito lo sviluppo di questi luoghi.

I nuovi residenti provenienti da tutto il mondo, apprezzano oltre alla bellezza dei luoghi, i ritmi lenti e rilassati della vita di questi borghi, insieme all’accoglienza dei suoi abitanti e naturalmente alle golose specialità gastronomiche.

Sambuca di Sicilia è finita anche in un reality, realizzato dall’attrice italo americana Lorraine Bracco che ha comprato casa qui.

La mappa di Sambuca di Sicilia con il vicino Lago Arancio, dove si affacciano i resti del Fortino di Mazzallakkar