Mercatino di Natale di Norimberga 2021: date di apertura e regole di accesso. Tutte le informazioni utili.

Torna quest’anno il mercatino di Natale di Norimberga, Christkindlesmarkt Nürnberg, uno dei più antichi mercatini natalizi della Germania e d’Europa, con ben 400 anni di storia. Uno dei più amati e visitati, che ogni anno attira milioni di visitatori da tutto il mondo nella centrale Hauptmarkt, la Piazza del mercato di Norimberga.

Il caratteristico mercatino della città bavarese era stato cancellato lo scorso anno, a causa della pandemia. Quest’anno, incorniciando le dita, si svolgerà regolarmente, nell’osservanza delle regole di prevenzione anti-Covid- Ecco tutto quello che bisogna sapere.

Mercatino di Natale di Norimberga 2021: date di apertura e regole di accesso

Gli amanti dei mercatini di Natale e di quelli in Germania in particolare, potranno tornare quest’anno nella splendida città di Norimberga che nel suo imponente centro storico medievale è pronta ad accogliere di nuovo le casette tradizionali del mercatino di Natale. I caratteristici stand in legno con il tettuccio di stoffa a righe bianche e rosse, tipico di Norimberga, sono pronti a riempirsi di oggetti dell’artigianato bavarese e di tante golose specialità natalizie.

L’apertura del mercatino di Natale è prevista per il weekend della prima domenica di Avvento, venerdì 26 novembre. Il mercatino resterà aperto fino alla Vigilia di Natale, il 24 dicembre. I mercatini in Germania, così come in Austria e in altri Paesi del Centro e Nord Europa, restano aperti solo per il periodo dell’Avvento e chiudono alla Vigilia di Natale. Alcuni fanno eccezione e restano aperti anche il giorno di Natale o il 26 dicembre oppure fino al 31 dicembre ma come villaggi d’inverno, con giostre, giochi, stand gastronomici e divertimenti, più che come mercatini natalizi. La tradizione, infatti, vuole che si vada al mercatino per acquistare addobbi natalizi e oggetti per la casa, prodotti gastronomici per le feste e regali di Natale. Tutti acquisti che si fanno nel periodo che precede il Natale. Da noi, invece, durano fino all’Epifania.

Visita al mercatino

Nell’edizione 2021, il mercatino di Natale di Norimberga non si svolgerà solo nella Piazza del Mercato, Hauptmarkt, ma gli stand saranno distribuiti in tutta la città per garantire un migliore deflusso dei visitatori e mantenere il distanziamento fisico. Le tipiche casette saranno allestite in diverse zone di Norimberga, per assicurare maggior spazio tra gli stand.

Oltre alla tradizionale Piazza del Mercato, davanti alla Frauenkirche (Chiesa di Nostra Signora), le casette del mercatino saranno allestite anche in Rathausplatz, dove già negli anni passati si svolgeva il mercatino internazionale a cui partecipano le quattordici città gemellate con Norimberga. Altre location per il mercatino di quest’anno sono: Schmuckhof, Jacobsplatz, Lorenzer Platz e Insel Schütt.

Il Green pass, o certificato analogo che provi la vaccinazione, la guarigione dal Covid o il risultato negativo al test, non è espressamente richiesto per accedere al mercatino di Natale di Norimberga, che si svolge all’aperto. Tuttavia è obbligatorio per accedere a tutta una serie di strutture ricettive e luoghi al chiuso.

Pertanto, a Norimberga serve il Green pass per: andare al ristorante al chiuso, alloggiare in hotel, con Green pass all’arrivo e un test ogni 72 ore, per partecipare a eventi e manifestazioni culturali nei teatri, nelle sale concerto, al cinema, nei musei, alle mostre e nei luoghi di cultura al chiuso in genere. Il certificato serve anche per accedere a palestre, piscine, parchi divertimento, allo zoo e per partecipare ai tour della città.

Ulteriori informazioni sul mercatino di Natale di Norimberga sul sito web dell’ente del turismo della città (anche in italiano): tourismus.nuernberg.de/it/posizione/location/nuernberger-christkindlesmarkt-il-mercatino-di-natale-di-norimberga