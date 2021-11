Ryanair apre una nuova base in Italia con nuovi collegamenti. Tutte le informazioni utili.

Continua a crescere la presenza di Ryanair in Italia, con l’apertura di una nuova base e l’inaugurazione di nuovi collegamenti. La compagnia aerea deve tenere testa alle altre low cost che si stanno affermando nel nostro Paese, con una concorrenza agguerrita.

In questi giorni, Ryanair ha aperto il 2 novembre la nuova base all’aeroporto Caselle di Torino, con l’avvio anche di 18 nuove tratte. Una decisione di ampliamento che avviene anche nel momento giusto, visto che la città di Torino è stata scelta dalla Rai come sede per ospitare la prossima edizione dell’Eurovision Song Contest. Il prossimo maggio spettatori, fan e professionisti al seguito dei musicisti arriveranno a Torino da tutta Europa, e non solo, anche con Ryanair.

Ecco tutto quello che bisogna sapere sulla nuova base e sui nuovi collegamenti appena attivati.

Ryanair apre una nuova base in Italia con nuovi collegamenti

Un’ottima notizia per tutti coloro che viaggiano con le compagnie aree low cost: Ryanair ha esteso ulteriormente la sua presenza e la sua offerta in Italia, con l’apertura di nuova base all’aeroporto Caselle di Torino.

L’inaugurazione è stata martedì 2 novembre, accompagnata dall’apertura di 18 nuove rotte, di cui 16 internazionali e 2 nazionali. Per la città di Torino di tratta di una grande opportunità, sia per i suoi abitanti, per poter viaggiare più facilmente all’estero, senza dover spostarsi fino agli aeroporti milanesi, sia per i turisti che vogliono visitare la città. Poiché per l’Eurovision 2022 si aspetta un grande afflusso di visitatori, la nuova base e i nuovi collegamenti arrivano al momento giusto.

Con le nuove rotte appena inaugurate, l’offerta complessiva di Ryanair dall’aeroporto di Torino Sandro Pertini comprende le seguenti destinazioni:

voli per l’estero : Atene, Barcellona El Prat, Bristol, Bruxelles Charleroi, Budapest, Chania (Creta), Copenaghen, Corfù, Cracovia, Dublino, Edimburgo, Fez, Ibiza, Kiev, Lanzarote, Londra (tutti gli aeroporti), Lviv (Leopoli), Madrid, Malaga, Malta, Marrakech, Parigi BVA, Palma, Rodi, Shannon, Siviglia, Tel Aviv e Valencia;

: Atene, Barcellona El Prat, Bristol, Bruxelles Charleroi, Budapest, Chania (Creta), Copenaghen, Corfù, Cracovia, Dublino, Edimburgo, Fez, Ibiza, Kiev, Lanzarote, Londra (tutti gli aeroporti), Lviv (Leopoli), Madrid, Malaga, Malta, Marrakech, Parigi BVA, Palma, Rodi, Shannon, Siviglia, Tel Aviv e Valencia; voli nazionali: Bari, Brindisi, Cagliari, Catania, Lamezia Terme, Napoli, Palermo, Pescara, Trapani.

In totale, l’aeroporto di Torino offre 76 rotte, 54 destinazioni e 35 nuovi collegamenti.

Il 2 novembre è stata inaugurata anche la nuova tratta Torino-Parigi (Orly) di Vueling. Un altro importante traguardo per l’aeroporto del capoluogo piemontese.

