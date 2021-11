Meteo weekend 6-7 novembre: arriva un nuovo ciclone mediterraneo, forte maltempo al Centro Sud.

È in arrivo sull’Italia un nuovo ciclone mediterraneo che porterà ancora maltempo intenso al Centro Sud, con piogge, temporali e anche neve sui rilievi.

Il weekend del 6-7 novembre sarà dunque caratterizzato dal tempo instabile, ma andrà meglio al Nord, dove la variabilità interesserà solo alcune regioni. Scopriamo le previsioni in dettaglio.

Leggi anche –> Meteo inverno 2021/22: il più freddo dal 2000, Natale con la neve

Meteo weekend 6-7 novembre: arriva un nuovo ciclone mediterraneo

Tempo variabile e piogge sono ancora in atto al Centro Sud e la situazione è destinata a peggiorare il prossimo weekend del 6-7 novembre. Il maltempo è causato da un fronte di bassa pressione che dal Nord Europa si sta spostando sul Mediterraneo centro-occidentale, come spiega 3bmeteo, alimentando la perturbazione che è in atto sull’Italia da alcuni giorni.

Sono parte delle regioni del Centro, parte di quelle del Sud e la Sardegna ad essere più interessate dal tempo instabile. Piogge e rovesci stanno interessando soprattutto l’Abruzzo e il Lazio e parte del Molise. Mentre sulla Sardegna piove soprattutto sul settore occidentale. Nelle ultime ore la neve è caduta sull’Appennino, anche sotto quota 1800 metri, tra Lazio e Abruzzo, mentre nelle prossime ore il limite neve risalirà sopra quota 2000 metri. Sul Centro Sud peninsulare, invece, i fenomeni sono più rari. Il tempo è per lo più nuvoloso.

All’estremo Sud soffiano venti ancora forti, con raffiche fino a 90 km sul Salento ionico. Mentre al Nord, i cieli sereni, hanno portato a un calo deciso delle temperature minime, fin sotto lo zero nelle campagne del Nord Ovest, come ad Asti dove il termometro è sceso a -1° C. Minime sotto lo zero anche nei fondovalle alpini, con -2° C ad Aosta. Termometro poco sopra lo zero sulla Pianura Padana.

Previsioni per le prossime ore

Per la giornata di venerdì 5 novembre, il tempo si manterrà ancora stabile su gran parte del Nord e sulla Toscana. Nella seconda parte della giornata, tuttavia, aumenterà la nuvolosità sulla Toscana, con possibili piogge verso sera. Nubi alte e stratificate si addenseranno sulla bassa Pianura Padana, con possibili piogge locali sulla Romagna.

Al Centro Sud, invece, il tempo sarà più nuvoloso e piovoso, ma anche con schiarite parziali alla sera. Aumenterà, invece, l’instabilità sulla Sardegna, dove sono attesi rovesci e temporali, soprattutto sulle zone settentrionali dell’isola. Nel pomeriggio sono previste piogge sulle regioni adriatiche centro meridionali, in estensione fino alle Marche e poi all’interno in Umbria, con sconfinamenti sulle regioni tirreniche. Attese nevicate sull’Appennino centrale a quota 1900 metri. In serata dovrebbe piovere anche sulle regioni ioniche. I venti soffieranno moderati, mentre le temperature saranno in lieve calo.

Meteo del weekend

Come abbiamo detto, nel weekend del 6 e 7 novembre è atteso il ritorno del ciclone mediterraneo, che porterà ulteriore maltempo al Centro Sud.

Leggi anche –> Meteo, arriva subito l’inverno: raffica gelida sull’Italia