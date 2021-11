Dall’8 novembre i cittadini italiani potranno ricevere il Bonus Terme, ovvero uno sconto che copre fino al 100% del costo

Non vi siete ancora ripresi dal cambio di stagione, e sentite la necessità di staccare qualche giorno andando alle terme a rilassarvi un po’? Un soggiorno termale è ciò che desiderate da tempo e a cui pensate ogni volta che sospirate in ufficio, ma vi ha sempre bloccato il costo di questo tipo di soggiorno? Niente paura: dall’8 novembre arriva il Bonus Terme, uno sconto che copre fino al 100% del costo dell’ingresso.

Ecco tutto quello che c’è da sapere: da come funziona, come fare richiesta e i tempi per poterlo usare. Il tempo del relax e delle coccole termali è pronto ad iniziare!

Come funziona il bonus terme e quanto inizia

Il bonus terme è uno sconto totale, ossia dell’intero importo – comunque fino a 200 euro -, sui servizi termali erogato dallo Stato e rivolto a coloro che ne fanno richiesta. Un modo per rilanciare un settore pesantemente in crisi per gli effetti della pandemia.

A differenza di altri bonus non c’è un click day e nemmeno si ottiene e poi lo si spende, come è stato per il bonus vacanza. Per il bonus terme bisogna prima rivolgersi ad un centro termale accreditato e presentare la richiesta. A quel punto si riceve un attestato di prenotazione.

Il bonus terme si può richiedere da lunedì 8 novembre 2021 presso i centri termali accreditati. Una volta ricevuto il bonus terme si hanno due mesi di tempi per usufruirne.

E’ bene ricordare che ogni bonus è personale e non è possibile convertirlo in denaro. Inoltre sono esclusi dal bonus quei servizi termali che sono a carico del Servizio Sanitario o comunque di altri enti.

Chi può richiedere il bonus

Altra differenza con altri bonus è che il bonus terme può essere richiesto da chiunque. Possono farne richiesta tutti i cittadini maggiorenni residenti in Italia, senza limiti di ISEE né legati al nucleo familiare. È importante sapere però che ogni utente avrà la possibilità di usufruire di un solo bonus.

Per quanto riguarda le strutture, invece, già dal 28 ottobre è attiva la piattaforma che consente alle strutture di registrarsi per accreditarsi presso Invitalia. L’elenco completo sarà disponibile dall’8 novembre sul sito di Invitalia dedicato al Bonus Terme e su quello del Ministero. Intanto potete leggere quali sono i centri termali già accreditati.

Come fare domanda per il bonus terme 2021

Come prima cosa bisogna sapere che il numero di buoni è limitato, perciò saranno distribuiti fino a esaurimento. I buoni saranno circa 250 mila, non tantissimi dunque, perciò bisogna ricordarsi di fare richiesta il prima possibile per non rimanere senza.

Ma come fare per richiedere il bonus terme? Per richiedere il bonus il cittadino dovrà fare una preventiva prenotazione presso una delle strutture termali accreditate Invitalia.

Il centro termale dovrà accedere alla procedura informatica, inserire le informazioni e inviare la richiesta di prenotazione del buono. Una volta completata la procedura viene rilasciato un documento, che sarà inviato via mail all’utente o consegnato in forma cartacea quando si recherà alle terme.

A questo punto l’ente termale dovrà selezionare la prenotazione dell’utente appena arrivato e immettere nel sistema informatico la data di inizio dell’erogazione dei servizi.

La prenotazione del buono sarà valida 60 giorni dopo la data di emissione. Se il buono non viene utilizzato in questo arco di tempo, il buono torna nelle disponibilità del fondo.

Il consiglio è quello di approfittare di questa occasione incredibile per farsi un bel regalo ritagliandosi uno spazio per prendersi cura del proprio benessere godendosi del sano relax e una pausa dalla routine. Vedrete che dopo ripartirete più carichi di prima!