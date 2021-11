Villaggio di Babbo Natale di Rovaniemi: i voli diretti dall’Italia. Tutte le informazioni utili.

Sognate di incontrare Babbo Natale e visitare il suo villaggio al Circolo Polare Artico? Ora diventa più facile, grazie ai voli diretti dall’Italia che partiranno a dicembre. La novità da non perdere per nulla al mondo.

Il villaggio di Babbo Natale, Santa Claus Village, sorge alle porte di Rovaniemi, città della Finlandia Lappone che si torva a 6/7 km a sud della linea del Circolo Polare Artico. Un luogo pieno della magia del Grande Nord, tra foreste di betulle innevate, dove fare escursioni con la slitta trainata dalle renne e incontrare di persona Babbo Natale.

Grazie ai voli diretti dall’Italia sarà più facile raggiungere questo luogo incantato. Ecco tutto quello che bisogna sapere.

Villaggio di Babbo Natale di Rovaniemi: i voli diretti dall’Italia

Raggiungere il villaggio di Babbo Natale in Lapponia non è mai stato così facile, grazie ai voli diretti dall’Italia, in partenza dall’aeroporto di Milano Malpensa. L’occasione è offerta dalla compagnia aerea low cost EasyJet che partirà con i suoi voli diretti per Rovaniemi, la città di Babbo Natale, dal 19 dicembre prossimo.

I voli diretti hanno una durata di circa 4 ore all’andata e 3 al ritorno, con due frequenze a settimana: il mercoledì e la domenica. Il volo del mercoledì parte alle 12.45 da Malpensa e arriva all’aeroporto di Rovaniemi alle 17.40, il ritorno è alla domenica, con partenza da Rovaniemi alle 12.35 e arrivo a Milano alle 15.35. La partenza della domenica da Milano, invece, è alla mattina presto, alle 7.00 da Malpensa, con arrivo a Rovaniemi alle 11.00 e ritorno il mercoledì seguente con il volo delle 18.20 che arriva a Milano alle 21.20.

Le tariffe dei biglietti per i voli partono da circa 150 euro all’andata e oltre 200 euro al ritorno. Non sono molto economiche per la media di una compagnia low cost ma se teniamo conto della durata del volo e soprattutto della destinazione molto ambita, per lo più in un periodo di alta stagione, i costi sono accettabili.