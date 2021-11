Elisabetta Gregoraci porta i suoi followers in vacanza a Dubai con lei, ma solo metaforicamente, per mostrare a tutti uno dei suoi posti preferiti.

Dubai è una meta molto interessante e molto quotata da tantissimi VIP. Non è certo la prima volta che la città ospita Elisabetta Gregoraci per una vacanza, ma sembra che la showgirl abbia una sorta di rito che mette in pratica ogni volta che arriva qui: visitare la Dubai Fountain, la più alta e spettacolare del mondo.

Elisabetta Gregoraci e i video della Dubai Fountain

Grazie ad una serie di video su Instagram Elisabetta Gregoraci è riuscita, metaforicamente, ha portare tutti i suoi followers ad assistere allo spettacolo meraviglioso della Dubai Fountain: “Ogni volta che vengo a Dubai non vedo l’ora dì vedere questi giochi di acqua – scrive l’ex moglie di Fabio Briatore sui social – Musica e luci de La Dubai Fountain. È la fontana più alta al mondo…ha un design unico…che si compone di 5 cerchi di varie dimensioni e due archi dai potenti getti d’acqua! Uno spettacolo unico nel suo genere e per me imperdibile”.

Perché è così speciale la Dubai Fountain?

Bastano le poche parole della Gregoraci e i video pubblicati sul suo profilo Instagram per farvi venire immediatamente voglia di partire per Dubai. Siamo nel Burj Lake nei pressi del Dubai Mall e proprio da qui si alzano in cielo i getti d’acqua della fontana. Il tutto su una superficie gigante che potrebbe coprire circa l’equivalente di ben due campi da calcio. Lo spettacolo si ripete tutti i giorni ogni 30 minuti a partire dalle 18, con un susseguirsi di luci e suoni perfettamente miscelati per un’esperienza da brivido. Vedrete infatti le fontane “danzare” sulle note di Andre Bocelli, passando poi per Michael Jackson e gli EXO.

Se volete poi godervi ancora di più lo spettacolo, grazie alla Boardwalk della Dubai Fountain, potete camminare sulla piattaforma galleggiante e ritrovarvi a 9 metri dalle fontane, per sentirvi veramente immersi nella meraviglia!

Se non via basta grazie al Dubai Fountain Lake Ride potrete salire a bordo di imbarcazioni che vi porteranno in giro sul lago per godervi lo show in totale relax.