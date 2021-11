Voli per i mercatini di Natale, le nuove offerte di Ryanair da 4,99 euro! Tutte le informazioni utili.



In arrivo da Ryanair nuove imperdibili offerte di voli scontati per raggiungere le principali località in Europa dei mercatini di Natale. Occasioni da non perdere, anche per organizzare il vostro viaggio per il Ponte dell’Immacolata dell’8 dicembre.

Dopo l’offerta di fine ottobre, ora ne arriva una nuova, con molti più voli a prezzi scontati in partenza dagli aeroporti italiani serviti dalla compagnia aerea low cost. La nuova offerta è valida fino al 14 novembre e anche se il prezzo di lancio è di 16,99 euro a volo, in realtà se ne trovano molti a prezzi decisamente più bassi, anche da 4,99 euro a tratta. Ecco tutto quello che bisogna sapere e le offerte da prendere subito.

Leggi anche –> Estate 2022 a Ibiza: imperdibili offerte di voli low cost da Ryanair

Voli per i mercatini di Natale, le nuove offerte di Ryanair da non perdere

Avete tempo fino al 14 novembre prossimo per prenotare il vostro volo scontato con Ryanair per raggiungere le principali città dei mercatini di Natale in Europa. Casette di legno che traboccano di oggetti di artigianato, giocattoli e golose specialità, profumo di cannella e zenzero, vin brulè per scaldarsi e lo scenario fiabesco delle città storiche addobbate per Natale. Un’atmosfera davvero speciale che possiamo vivere di nuovo quest’anno, con il ritorno dei mercatini natalizi che lo scorso anno erano stati sospesi a causa della pandemia.

Vaccini e Green pass hanno consentito la riapertura dei viaggi in Europa e la riapertura di tanti luoghi ed eventi, sempre nel rispetto delle norme anticontagio. Incrociando le dita sull’evoluzione della pandemia di Covid in Europa nelle prossime settimane – stiamo assistendo a un aumento di contagi al momento sotto controllo – possiamo partire con il Green pass in tasca e andare quasi ovunque. Al momento, i Paesi con un elevato aumento di contagi e una situazione critica negli ospedali – dove è preferibile non viaggiare – sono la Bulgaria, la Romania e la Lettonia. In quest’ultimo Paese è tornato il lockdown.

Per acquistare i biglietti aerei a prezzi scontati con le nuove offerte di Ryanair di voli per i mercatini di Natale in Europa avete tempo fino al 14 novembre. Le offerte sono per viaggiare dal 1° al 31 dicembre, in pieno periodo natalizio. Si applicano i termini e le condizioni e i voli in offerta sono soggetti a disponibilità.

Ricordiamo anche che le tariffe indicate sono basic, il che significa che nel prezzo è compreso solo un bagaglio a mano leggero. Se volete portare con voi anche un trolley dovete acquistare l’imbarco priority che generalmente ha un costo di 10 euro a tratta. Prima di acquistare dunque valutate e confrontate le tariffe Ryanair sui bagagli a mano.

I voli in offerta in dettaglio

Ecco i voli a prezzo scontato di Ryanair da prenotare subito per viaggiare a dicembre 2021 nelle città europee dei mercatini di Natale.

In offerta dall’aeroporto di Ancona partono due voli a prezzo scontato da 7,99 euro: uno per Bruxelles (Charleroi) e uno per Cracovia. Invece, da Bari parte un volo per Varsavia (Modlin) da 7,99 euro.

Dall’aeroporto di Bologna sono in offerta i seguenti voli: da 4,99 euro per Billund (Danimarca), Bratislava, Bucarest (Otopeni), Katowice, Oradea e Sibiu; da 7,99 euro per Breslavia, Cracovia, Norimberga, Varsavia (Modlin) e Vienna. Quindi i voli da 9,99 euro per Bruxelles (Charleroi), Budapest, Colonia e Copenaghen e Praga. Quindi due volia da 12,99 euro per Berlino Brandeburgo e Stoccolma (Arlnada).

Da Genova partono due voli da 4,99 euro diretti a Bruxelles (Charleroi) e Bucarest (Otopeni).

Per ulteriori informazioni sulle offerte per i mercatini di Natale: https://www.ryanair.com/it/it/pianifica-il-viaggio/esplora/mercatini-di-natale