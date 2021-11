Regali di Natale per bambini: fategli trovare un viaggio sotto l’albero

Cosa regalare a Natale per bambini? L’idea migliore per quest’anno è un viaggio per recuperare le esperienze perse nel periodo del lockdown.

I bambini sono quelli che hanno sofferto maggiormente durante il lockdown e per colpa delle restrizioni, bimbi e ragazzi si sono trovati bloccati in casa, senza la possibilità di vivere tutte quelle meravigliose esperienze che invece noi – alla loro età – avevamo fatto. Per questo il regalo di Natale perfetto per bambini e ragazzi è solo uno: un viaggio.

Potreste impacchettare un finto biglietto aereo, una Smartbox far scegliere direttamente a loro la destinazione e l’esperienza. Oppure per Natale regalate ai ragazzi un viaggio organizzato da un’agenzia perfetto da fare con il migliore amico o amica.

Idee regalo da Babbo Natale: perché scegliere un viaggio

Perché il regalo di Natale per bambini perfetto dovrebbe essere un viaggio, vi starete chiedendo. Il motivo in realtà è strettamente correlato a quanto vi abbiamo detto in apertura, ossia il difficile periodo pandemico che abbiamo vissuto e che, in parte, stiamo ancora vivendo. I più giovani hanno il diritto di recuperare tutto il tempo e le esperienze di vita che la pandemia ha strappato loro.

Se anni fa i maturandi si sono potuti concedere il viaggio di Maturità con gli amici, da 2 anni a questa parte non si è potuto fare o organizzare con la stessa scioltezza. Oppure, se fino a qualche tempo fa i più piccoli gioivano in vista di una gita nei parchi avventura, oppure allo zoo o in qualche particolare location, nell’ultimo periodo non hanno potuto godere di questa felicità.

Che vacanza regalare per Natale ad un bambino o un ragazzo

Se vi siete convinti che il pensiero natalizio giusto per un ragazzo sia un viaggio è tempo di scegliere quale. Tanto per iniziare per i bimbi di 10 anni, magari una giornata in un parco divertimento o in uno zoo safari potrebbe essere l’idea giusta. Si tratta di un’avventura incredibile ed emozionante che regala loro nuove conoscenze, ma anche tanto divertimento.

Per quanto riguarda invece il viaggio ideale per un ragazzo o una ragazza, ci scommettiamo che la meta giusta è una grande capitale. Come Londra, Berlino, Parigi… una destinazione poliedrica che permetta ai ragazzi di sentirsi adulti e immersi in un contesto cosmopolita tutto nuovo.

Ecco allora che regalare un viaggio come pensiero natalizio in un batter di ciglia è diventata l’idea più cool in assoluto!