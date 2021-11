Dove andare a mangiare a Copenaghen senza spendere troppo. Consigli, suggerimenti e indirizzi su ristoranti e locali

Copenaghen è una città molto cara e vi troverete a spendere parecchio per qualsiasi cosa. Ma per gustare ottimo cibo, sembra incredibile, non è indispensabile andare in ristoranti stellati e spendere tanto. Ci sono posti dove mangiare bene a Copenaghen spendendo poco.

Questo perché i danesi sono molto attenti alla qualità del cibo e alla sua origine, quindi difficilmente mangerete male. Quest’attenzione diffusa per la qualità rende Copenaghen la città dove si mangia meglio al mondo. L’unica nota che può essere dolente è per l’appunto il prezzo.

Per risparmiare segnatevi gli indirizzi che vi suggeriamo e andate nei mercati. Non solo per fare la spesa, ma anche per mangiare ai chioschi: spenderete poco – almeno per gli standard di Copenaghen – e gusterete prelibatezze!

Dove mangiare bene spendendo poco a Copenaghen

Per mangiare bene spendendo poco a Copenaghen dovete per lo più evitare di andare nei ristoranti. Quelli più celebri e stellati hanno prezzi da capogiro e liste di attese lunghe mesi, altri hanno prezzi altissimi. Ma la soluzione semplice, buona ed economica è lo street food.

Chioschi ai mercati e food truck sono preziosi alleati per risparmiare, ma anche luoghi in cui gusterete del cibo ottimo. Ci sono poi dei bistrot e paninoteche dove mangiare a poco.

Piatti all’apparenza semplici come lo Smørrebrød, una fetta di pane di segale tostata con sopra pesce, uova o carne può diventare un cibo gourmet. Decisamente meno gourmet è l’hot dog danese, che si chiama ristet hot dog, ma alcuni food truck lo preparano con attenzione e prodotti di alta qualità da renderlo speciale!

I locali dove si spende poco e si mangia bene

A Copenaghen si pranza e si cena presto, e molti locali alle 22 già sono chiusi, soprattutto chioschi dello street food, per non parlare dei mercati spesso aperti solo la mattina.

Dove mangiare bene a Copenaghen spendendo poco

Grams Laekkerier

Sunset Boulevard

Reffen

Torvehallernekbh

Papirøen

Tenete a mente per risparmiare di andare in alcuni bistrot, come Grams Laekkerier vicino a piazza Halmtorvet, dove servono ottimi panini o il Sunset Boulevard alla stazione che prepara ottimi hamburgher.

Un luogo da non perdere è Papirøen, ovvero isola della carta, visto che prima qui si trovava una cartiera. Oggi quest’isola ospita il Copenaghen Street Food, dove ci sono food truck e chioschi dove mangiare ottimo cibo da strada.

Indirizzo: Hal 7 & 8 Papirøen, Trangravsvej 14, 7/8, 1436 København

Fra gli indirizzi dove mangiare a Copenaghen e per non spendere tanto aggiungete poi alla lista quello del Reffen, il mercato dello Street food. Qui potrete assaporare il gusto per la cucina di Copenaghen, troverete chioschi gastronomici di ogni tipo, ma anche bar e negozi di artigianato.

Le parole d’ordine da queste parti sono riciclo, riuso e biologico. In più è una location meravigliosa con vista il porto di Copenaghen. E se fa freddo non preoccupatevi c’è una parte coperta.

Indirizzo: 1432 København zona Refshaleoen, nella zona industriale della città. Ci si arriva in bici, passando per il canale Nyhavn, con l’autobus 9A o con l’harbour bus 991.

Altro luogo dove si mangia benissimo e a poco prezzo è il mercato coperto di Torvehallernekbh. E’ un mercato alimentare dove troverete chioschi di ogni tipo di prodotto, ma tutti di altissima qualità. Ma oltre a fare la spesa potrete anche mangiare direttamente. Molti chioschi infatti preparano anche deliziosi piatti gourmet. Troverete poi un vasto assortimento di dolci e di bevande.

Indirizzo: Frederiksborggade 21, 1362 København

E se poi volete assaggiare in tutto e per tutto la cucina scandinava e le meraviglie di Copenaghen partecipate a uno dei tanti food tour organizzati da molti tour operator che vi porteranno in giro ad assaggiare lo street food e non solo. Insomma a Copenaghen si può mangiare bene spendendo poco.