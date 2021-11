Cosa fare se si incontra un cinghiale durante una passeggiata nei boschi?

By

Come bisogna comportarsi in caso di incontro con un cinghiale durante una passeggiata nei boschi?

In autunno passeggiare nei boschi è un’attività molto interessante e piacevole. Ma cosa fare se ci si ritrova faccia a faccia con un cinghiale? Durante un’escursione magari dedicata alla scoperta del foliage può capitare di incontrare dei cinghiali sicuramente non è una avventura piacevole. Bisogna quindi sapere cosa fare, come affrontarli e se c’è qualcosa che li spaventa.

Come evitare di incontrare un cinghiale

Come riporta il Touring Club, una delle prime cose da fare, prima ancora di trovarsi in una situazione di difficoltà nei boschi, è documentarsi. Ossia sapere in che località si sta andando e se c’è la possibilità di incontrare faggeti o boschi di querce perché sono le zone preferite dai cinghiali che sono ghiotti proprio di ghiande.

Altra precauzione da prendere è quella di indossare qualcosa di vistoso e di particolarmente acceso. Questo serve si per segnalare la vostra presenza ad eventuali cacciatori, sia perché i cinghiali se vedono colori accesi e vividi non vi identificano come una preda.

A cosa prestare attenzione durante l’escursione nei boschi

Una volta che avete iniziato la vostra escursione monitorate attentamente il terreno perché potrebbero esserci dei segnali inequivocabili della presenza di questi animali. Se li notate è meglio prestare attenzione e “drizzare le orecchie” perché anche i rumori attorno a voi potrebbero aiutarvi a segnalare il pericolo. Ricordate poi che generalmente i cinghiali si possono incontrare di notte o di sera e, infatti, aggirarsi al buio nei boschi in molte zone è persino vietato.

Come affrontare un cinghiale

Mettiamo che, nella peggiore delle ipotesi, vi troviate faccia a faccia con un cinghiale. A questo punto è importante non agitarsi e non scappare. Piuttosto per spaventare i cinghiali fate rumore: sono animali piuttosto spaventosi e pronti a scappare se presagiscono delle situazioni di pericolo.

Queste dritte possono sicuramente aiutarvi in caso di un incontro ravvicinato con un cinghiale. Ma la cosa migliore sarebbe, ovviamente, non trovarsi in una situazione del genere!