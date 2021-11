Israele apre le porte ai turisti vaccinati: via libera ai viaggi. Tutte le informazioni utili.

Alla lista dei Paesi che stanno riaprendo ai turisti si aggiunge anche Israele. È notizia di questi giorni, infatti, che uno dei Paesi che più aveva vaccinato all’inizio della campagna vaccinale, e che è già molto avanti nella somministrazione della terza dose, aprirà i propri confini a tutti i turisti vaccinati, provenienti da qualsiasi Paese.

Nonostante la ripersa dei contagi per effetto di una nuova ondata epidemica, che si sta manifestando soprattutto in Europa, molti Paesi stanno riaprendo al turismo, grazie all’avanzamento della campagna vaccinale e al Green pass o certificati analoghi, richiesti in tutto il mondo per l’ingresso dei turisti.

Dunque, via libera ai turisti vaccinati anche da Israele. Ecco tutto quello che bisogna sapere.

Israele apre le porte ai turisti vaccinati: via libera ai viaggi



Si allunga la lista degli Stati che hanno deciso di riaprire i loro confini ai turisti vaccinati (che hanno completato i cicli richiesti). Dopo Stati Uniti, Isole Fij e Thailandia, ora tocca Israele. Lo Stato ebraico, affacciato sul Mar Mediterraneo sud-orientale e sul Golfo di Aqaba, propaggine del Mar Rosso, collegato all’Italia da diversi voli low cost, accoglierà di nuovo i turisti internazionali, purché abbiano completato la vaccinazione da meno di 6 mesi.

