Le 10 città italiane da visitare questo inverno: ecco dove andare. Le mete imperdibili.

Viaggiare in inverno ha sempre il suo fascino. Nonostante le temperature rigide e le giornate corte, si possono scoprire tante bellezze del nostro territorio, ricco di capolavori dell’architettura e dell’arte, immersi in paesaggi naturali straordinari.

In questa stagione è tutto più rallentato, riflessivo, lontano dal caos e dalla ressa tipica delle vacanze di primavera estate. Un buon momento, dunque, per andare alla scoperta delle città italiane, grandi e piccole, dei loro tesori, dei monumenti e musei, approfittando anche per assaggiare le specialità gastronomiche locali.

Qui vi segnaliamo le 10 città italiane da visitare questo inverno. Ecco dove andare e cosa non dovete perdervi.

Le 10 città italiane da visitare questo inverno: dove andare

Un elenco, naturalmente non esaustivo, di 10 città in Italia da visitare durante l’inverno. Quando il sole tramonta presto, il freddo si fa sentire ma è piacevole passeggiare per i centri storici delle città d’arte senza la folla di turisti e ammirarli in solitudine in tutto il loro splendore. Visitare gli angoli meno sconosciuti e andare alla scoperta della vera anima delle città, quella nascosta ma più autentica.

L’inverno, poi, è la stagione ideale visitare musei e monumenti. Le città organizzano mostre ed eventi culturali tutto l’anno.Non mancano, poi, iniziative e manifestazioni legate alle tradizioni locali, dall’artigianato all’enogastronomia. Una scoperta continua di bellezze e sapori.

Siena

La città di Siena, con il suo centro storico medievale intatto, è una delle meraviglie architettoniche d’Italia. L’imponente Piazza del Campo, dove in estate si corre il Palio, ma anche le vie laterali e le piazze adiacenti, l’imponente Duomo, con il suo museo e i monumenti circostanti, si ammirano soprattutto in questa stagione quando il numero dei turisti è più contenuto. Non mancate di assaggiare i dolci tipici, dal panforte ai ricciarelli, che qui dove sono nati hanno tutto un altro sapore.

Trento

Tra le 10 città italiane da visitare questo inverno non può mancare Trento, grazie alla sua atmosfera magica in questa stagione. Centro ricco di cultura, qui potete ammirare la regale Piazza Duomo, con la Cattedrale di San Vigilio e la fontana del Nettuno, l’imponente Castello del Buonsconsiglio e poi i musei Muse o il Mart. La città non è lontana dalle piste da sci, quindi è perfetta anche per una vacanza sulla neve. Nel periodo natalizio poi sono imperdibili i tipici mercatini.

Torino

Nonostante il freddo, Torino è una imperdibile meta invernale. Passeggiare per le vie e le piazze eleganti della città sabauda è un’esperienza affascinante. In caso di maltempo si può trovare riparo sotto i lunghi portici. Per riscaldarsi sarà sufficiente bere un ottimo Bicerin, la bevanda calda di caffè, panna e cioccolato tipica di Torino, vera e propria golosità vi ristorerà da qualunque gelo.

Aosta

Città di montagna e importante centro dell’antica Roma, di cui ha conservato preziosi reperti, Aosta è un caso unico nel suo genere. Imperdibili la Porta Pretoria e l’Anfiteatro Romano, dell’epoca romana, così come il chiostro medievale della collegiata di Sant’Orso, in stile romanico. Anche qui le specialità gastronomiche sono irresistibili e sotto Natale potete visitare un vasto e spettacolare mercatino.

Bologna

Bologna non ha bisogno di presentazioni. Città universitaria per eccellenza, ha tanto da offrire, sia dal punto di vista culturale che del divertimento. Le Torri degli Asinelli che si stagliano sulla città sotto la tiepida luce invernale acquistano il loro fascino. Se soffrite freddo, poi, potete sempre riscaldarvi con l’ottima cucina locale.

Perugia

Viterbo

Il suo quartiere medievale è diventato famoso in tutto il mondo come set cinematografico di numerosi film e serie TV. Viterbo è una città che ha avuto un’enorme importanza storica grazie alla sede papale che ospitò per alcun decenni nel XIII secolo, insieme al conclave. Tanto da essere conosciuta anche come la Città dei Papi. Il suo patrimonio architettonico e artistico è straordinario e l’inverno è il momento giusto per visitarlo. Nel centro storico sorge il bellissimo Palazzo dei Papi, con la Loggia affacciata su Piazza San Lorenzo. Da vedere, naturalmente, le chiese della città e la suggestiva Villa Lante, nella frazione di Bagnaia, famosa per i suoi spettacolari giardini, con statue, fontane e un labirinto di siepi.

La città, poi, è famosa per le sue terme, ideali per un vero relax in questa stagione.

Ascoli Piceno



La città delle Marche è conosciuta per la bellezza del suo centro storico medievale, con l’imponente ed elegante Piazza del Popolo. Qui potete ammirare la Chiesa di San Francesco, in stile gotico, il Palazzo dei Capitani, i portici e lo storico Caffè Meletti dove sorseggiare l’Anisetta. Imperdibile Ascoli Piceno.

Vicenza

La città di Vicenza, famosa per l’imponente Basilica Palladiana, ha tantissimo da offrire. Purtroppo la sua bellezza passa in secondo piano rispetto alle più famose Venezia, Verona e Padova. Per questo vi consigliamo di vistarla, anche in questa stagione.

Sulmona

La città dei confetti, piccolo e rinomato centro dell’entroterra abruzzese, in provincia dell’Aquila. La città di Sulmona è circondata dai monti del Parco nazionale della Majella e si caratterizza per il bellissimo centro storico, con palazzi eleganti e chiese suggestive, vere e proprie opere d’arte. Da non perdere poi è la visita all’acquedotto medievale.