La Thailandia riapre ai turisti vaccinati: ecco chi può entrare. Tutte le informazioni di viaggio da conoscere.

Buone notizie per tutti i viaggiatori e gli amanti delle mete esotiche e tropicali. Oggi, la Thailandia riapre ai turisti provenienti da oltre 60 Paesi, purché vaccinati.

Già sono attese decine di migliaia di turisti, che erano pronti a partire non appena la Thailandia avrebbe riaperto le frontiere. Ecco tutto quello che bisogna sapere sulla riapertura ai turisti e a quali condizioni si può entrare.

Finalmente si può tornare in vacanza in Thailandia. Dopo ben 18 mesi di chiusura dei confini nazionali a causa della pandemia di Coronavirus, i turisti possono tornate sulle spiagge bianche e ombreggiate dalle palme delle isole thailandesi, visitare i loro templi e assaporare la cucina locale.

Una grande attesa che è terminata, anche se non bisogna abbassare la guardia, visto che i contagi sono in una nuova fase di risalita.

I cittadini di oltre 60 Paesi nel mondo, 63 segnala la CNN, purché vaccinati, potranno entrare in Thailandia, senza dover fare la quarantena in un Covid hotel, come era necessario finora.

I requisiti per entrare nel Paese

Per poter entrare in Thailandia, i turisti dovranno essere completamente vaccinati da almeno 14 giorni prima del loro arrivo e dovranno sottoporsi a tampone molecolare con risultato negativo nelle 72 ore prima della partenza dal loro Paese. Coloro che sono guariti dal Covid nei 3 mesi precedenti, invece, dovranno aver ricevuto una dose di vaccino, sempre entro i 14 giorni.

I bambini sotto i 12 anni che viaggiano con i genitori sono esenti dai requisiti sulle vaccinazioni (anche perché al momento non vengono vaccinati bambini sotto questa età se non in pochi Paesi del mondo).

Al loro arrivo in Thailandia, i turisti dovranno soltanto trascorrere una notte a pagamento in un hotel approvato dal governo nell’attesa del risultato del test Covid a cui saranno sottoposti una volta sbarcati dall’aereo. È richiesta anche un’assicurazione sanitaria per la copertura di eventuali spese per Covid-19 fino a un ammontare di 50mila dollari.

I turisti non vaccinati, invece, dovranno trascorrere 10 giorni di isolamento sempre in un hotel approvato dal governo.

I 63 Paesi e territori da cui sono ammessi i turisti includono la maggior parte di quelli europei, tra cui l’Italia, il Regno Unito, gli Stati Uniti, l’India, la Cina e il Giappone.

Ulteriori informazioni sui requisiti per andare in Thailandia: www.tatnews.org/2021/10/thailand-reopening-exemption-from-quarantine-test-go

Il turismo in Thailandia

La pandemia ha inferto un colpo durissimo al turismo della Thailandia, una delle principali entrate dell’economia del Paese. Prima di questa crisi, il Paesi era visitato da circa 40 milioni di turisti all’anno. Ora, con la riapertura al turismo internazionale, il governo conta di riportare nel Paese almeno 15 milioni di turisti l’anno prossimo. La ripresa, infatti, sarà graduale.

La Thailandia non è ancora fuori dall’emergenza Coronavirus – come del resto nessun Paese al mondo. La situazione è ancora molto delicata riguardo alla circolazione del virus. Il Paese, infatti, ha circa 10mila contagi al giorno. Mentre i numeri delle vaccinazioni sono ancora bassi, con appena il 42% della popolazione completamente vaccinata.

Tra i Paesi esotici che hanno deciso di riaprire ai turisti internazionali, segnaliamo anche le Isole Fiji. Mentre gli abitanti dell’Isola di Pasqua hanno detto no in un referendum al ritorno dei turisti, almeno per il momento.

