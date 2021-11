Estate 2022 a Ibiza: imperdibili offerte di voli low cost da Ryanair. Tutte le informazioni utili.

State già pensando alle vacanze della prossima estate? Dovete farlo, se volete trovare le offerte migliori soprattutto per i viaggi in aereo. Le compagnie aree, soprattutto low cost, stanno già lanciando le loro offerte, in vista di una più decisa ripresa dei viaggi internazionali.

Se tra i vostri programmi c’è un viaggio al sole delle Baleari, le bellissime isole dell’arcipelago spagnolo, vi consigliamo di dare un’occhiata alle offerte di Ryanair. Trovate già tante occasioni di voli in offerta, in particolare per la meravigliosa Ibiza. Ecco tutto quello che bisogna sapere.

Estate 2022 a Ibiza: imperdibili offerte di voli low cost da Ryanair

Non dovete perdervi per nulla al mondo le ultime offerte di Ryanair per volare a Ibiza la prossima estate. I prezzi dei voli partono da 20,99 euro (sola andata), dai principali aeroporti italiani servizi dalla compagnia aerea low cost.

Occasioni di cui approfittare subito, prima che i prezzi tornano a salire e programmare le proprie vacanze di tarda primavera ed estate con il giusto anticipo. Le offerte coprono il periodo che va da maggio a settembre 2022. L’inizio o la fine dell’estate sono i periodi migliori per andare in vacanza a Ibiza, quando i prezzi sono più contenuti e soprattutto l’isola è meno affollata rispetto ad agosto.

I voli in offerta per Ibiza nell’estate 2022



Ricordiamo che le tariffe proposte da Ryanair sono di sola andata e che per il bagaglio va pagato un supplemento, con l’imbarco prioritario per portare un trolley in cabina o pagando per l’imbarco di un bagaglio più grande in stiva. A bordo con voi potete portare solo una piccola borsa a mano.

Anche se le tariffe scontate sono di sola andata, non avrete difficoltà a trovare buone occasioni per il viaggio di ritorno. Sempre a patto di prenotare con anticipo, per no lasciarsi sfuggire le sue occasioni migliori.

Sul suo portale web ufficiale, Ryanair segnala i seguenti voli in offerta dall’Italia a Ibiza per l’estate 2022.

Un volo da Bologna a Ibiza in partenza il 3 maggio 2022 , a 20,99 euro .

in partenza il , . Da Venezia a Ibiza , il 28 giugno 2022 , da 21,99 euro .

, il , da . Un volo da Pisa a Ibiza , il 2 settembre 2022 , da 32,99 euro .

, il , da . Da Bari a Ibiza, il 6 settembre 2022, da 52,98 euro.

Molto probabilmente le offerte aumenteranno nei prossimi mesi. Chi vuole, invece, visitare l’isola dopo l’estate, è disponibile un’offerta da Milano Bergamo il 17 ottobre, da 20,99 euro.

Tanti altri voli per le Isole Baleari e Ibiza partono dagli altri aeroporti italiani, durante l’estate, tenete d’occhio il sito web di Ryanair, e di altre compagnie aree, per trovare altre occasioni low cost.

Peer ulteriori informazioni sul sito web di Ryanair: www.ryanair.com/flights/it/it/voli-a-ibiza

