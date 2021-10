In treno in due con lo sconto del 50%: l’offerta Me&You di Trenitalia. Tutto quello che bisogna sapere.

Se amate viaggiare in treno, sono tante le occasioni di trovare biglietti a prezzi scontati, anche low cost. Che siano treni ad alta velocità, intercity o regionali, trovate offerte per tutte le esigenze.

In questi mesi in cui gli spostamenti sono ripresi in modo più stabile e continuo, chi deve viaggiare per lavoro, studio, motivi familiari ma anche per turismo ha tante promozioni a disposizione. Deve solo trovare quella che fa al caso suo.

Qui, in particolare, vi segnaliamo l’offerta di Trenitalia per viaggiare in treno in due con lo sconto del 50%. Si tratta della promozione Me&You. Ecco come funziona e come ottenerla.

In treno in due con lo sconto del 50%: l’offerta Me&You di Trenitalia

Tra le tante offerte promosse da Trenitalia per viaggiare a bordo dei suoi treni a prezzi scontati, segnaliamo la Me&You che permette di partire di due con sconti fino al 50%.

L’offerta è rivolta ai soci CartaFRECCIA per per viaggiare sui treni Frecce (Frecciarossa, Frecciabianca e Frecciargento), Intercity e Intercity notte, nei livelli di servizio Business, Premium e Standard e in 1a e in 2a classe. Per ottenere lo sconto del 50% per un viaggio per due persone è necessario, dunque, iscriversi a CartaFRECCIA. L’iscrizione è gratuita.

L’offerta è non modificabile e non rimborsabile e può essere acquistata in via promozionale fino alle ore 24 del secondo giorno precedente la partenza.

L’offerta Me&You si acquista sul sito web ufficiale di Trenitalia, selezionando nel form di acquisto 2 passeggeri (adulti).

Per ulteriori informazioni sull’offerta Me&You: www.trenitalia.com/it/offerte_e_servizi/me-and-you.html

