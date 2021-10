By

Dolci dei Santi e dei Morti: le specialità della tradizione italiana. Le prelibatezze da gustare.

Dolcetto o scherzetto non è solo una tradizione anglosassone di Halloween. Anche in Italia abbiamo una lunga e forse più antica tradizione di dolciumi che celebrano i nostri morti e il loro ritorno nel nostro mondo proprio in occasione delle feste del 1° e 2 novembre.

In questi due giorni, infatti, in tutta Italia si preparano o si acquistano tanti dolciumi, per lo più prodotti da forno, che cambiano a seconda delle zone d’Italia. A testimonianza di una tradizione radicata e con caratteristiche distintive regionali.

Si mangano questi dolci per ricordare i defunti e per celebrare i santi. In alcune zone d’Italia, nella notte tra il 1° e il 2 novembre, viene anche lasciata la tavola apparecchiata con un piatto di questi dolciumi, per i defunti che tornano brevemente nel nostro mondo. Qui vi segnaliamo le specialità regionali, tutte da gustare.

Leggi anche –> Ricette della tradizione per il giorno dei Morti e Ognissanti

Dolci dei Santi e dei Morti: le specialità della tradizione italiana

Tanti sono i dolci tipici che vengono preparati nelle varie regioni italiane per le festività dei Santi e dei Morti del 1° e 2 novembre. Si tratta di dolci della tradizione popolare, dunque poveri e semplici ma molto gustosi. Si tratta di pane dolce, biscotti, cannoli e torroni. Ogni zona d’Italia ha le sue ricette ed è molto interessante e goloso scoprirle tutte.

La tradizione dei dolci da preparare per le feste di inizio novembre nasce da una credenza popolare che risale molto indietro nel tempo. Secondo questa credenza, nella notte tra il 1° e il 2 novembre le anime dei defunti tornano nel nostro mondo, per visitare i luoghi che hanno frequentato durante la loro vita. I loro cari li accolgono con la tavola apparecchiata e i dolci tipici preparati per l’occasione. Scopriamo questi dolci tipici regionali.