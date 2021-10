Cortina D’Ampezzo, non solo sci: le attività e le attrazioni da non perdersi

Non solo piste da sci, Cortina d’Ampezzo è senza dubbio una delle mete più interessanti per le vostre vacanze invernali. Ecco alcune attività e attrazioni da non perdervi.

Cortina D’Ampezzo è senza dubbio una delle mete più interessanti da raggiungere in inverno. Famosissima come destinazione di lusso per le vacanze invernali, questa città non è solo sinonimo di piste da sci. Ci sono anche tantissime cose da vedere e da fare che esulano dal mondo dello sport. Scopriamo allora quali sono alcune bellezze imprescindibili per una vacanza a Cortina.

Cosa vedere a Cortina

Se non amate sciare non preoccupatevi, Cortina D’Ampezzo è tanto altro. La natura sicuramente la fa da padrona e potreste regalarvi l’emozione di un’escursione o una ciaspolata nel Parco Naturale delle Dolomiti d’Ampezzo. Siete pronti ad ammirare una quantità di animali, di fiori e di alberi incredibili? Potete anche dedicarvi al birdwatching e scoprire tutti gli uccelli che popolano le folte chiome degli alberi del Parco.

Se preferite invece qualcosa di un po’ più metropolitano, Corso Italia è ciò che fa per voi. Potrete passeggiare tra negozi di lusso, caffé elegantissimi e gallerie d’arte. Potete anche tuffarvi nella cultura grazie ai Musei delle Regole, o il Museo d’arte Moderna Mario Rimoldi. Ma non solo, potrete anche visitare il simbolo della città, ossia la Basilica dei Santi Filippo e Giacomo il cui campanile gotico è unico nel suo genere.

Per vivere invece un po’ di storia della città sappiate che tra Lagazuoi e le 5 Torri c’è un museo a cielo aperto della Prima Guerra Mondiale. Potrete visitare le trincee utilizzate durate il conflitto e alcune importanti gallerie come la Goiginger e quella di Mina.

Per concludere, un’esperienza veramente stellare che si può vivere a Cortina D’Ampezzo è una visita all’Osservatorio astronomico Helmut Ullrich o al Planetario Alessandro Dimai. Qui, grazie a sofisticate tecnologie e computer si possono riprodurre i movimenti dei corpi celesti, ma anche particolari fenomeni come le eclissi.

Le attività da fare a Cortina come avete potuto capire sono quindi tantissime e non c’è solo il mondo delle piste da sci. Panorami da sogno, cultura e meraviglie naturali si susseguono in un viaggio emozionante e tutto da scoprire.