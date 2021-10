Eventi novembre 2021: festival e sagre da non perdere

Novembre è alle porte, e con lui una serie di eventi, festival e sagre da non perdere. Ecco quali sono, quando e dove si svolgono

È vero, le temperature sempre più fredde non invogliano troppo a staccarsi dal divano, eppure ne vale la pena. Proprio ora ad inizio autunno ci sono eventi, sagre, festival e mostre molto interessanti da vedere. Oltre che un paesaggio autunnale che va ammirato in tutta la sua bellezza.

Abbiamo selezionato alcune delle più importanti sagre, eventi e mostre per novembre 2021 per cui sarete felici di lasciare il divano!

Festival a novembre 2021

Dal 4 al 7 novembre alle Officine Grandi Riparazioni di Torino si svolge il Festival musicale Club To Club (C2C). Nato come Festival di musica elettronica, con le ultime edizioni il C2C ha abbracciato anche il pop e le avanguardie musicali. Qui il programma completo e la possibilità di acquistare i biglietti.

Dall’11 al 14 novembre a Varese c’è il Glocal Festival, un evento organizzato da VareseNews interamente dedicato al giornalismo. Durante i quattro giorni di eventi si alterneranno numerosi giornalisti che collaborano con le principali testate italiane, oltre a insegnanti e intellettuali.

Dal 17 al 21 novembre a Milano come ogni anno si terrà Bookcity Milano, un Festival che mette al centro la lettura, i libri, l’editoria e tutte le evoluzioni di questo ambito. I numerosi eventi si svolgono in vari punti di grande valore culturale sparsi per la città di Milano: per scoprirli tutti vi rimandiamo al sito ufficiale.

Sagre a novembre 2021

Nei giorni 29-30-31 Ottobre e 1-5-6-7 Novembre 2021 a Cologno al Serio in provincia di Bergamo si svolgerà la sagra della Polenta Taragna, che verrà servita accompagnata da formaggi della zona, spezzatino o funghi. Come resistere?

Se pensate all’autunno, probabilmente in automatico penserete anche al profumo di caldarroste che avvolge le strade di quasi tutte le città e fa immediatamente venire l’acquolina. Per questo, non potete perdervi la 47esima edizione della Sagra della Castagna, che si svolgerà il 12, il 13, il 14 novembre a Sant’Agata di Esaro, in provincia di Cosenza.

Il 13 e il 14 novembre a a Ruvo di Puglia, in Provincia di Bari, torna la Sagra del Fungo Cardoncello, giunta alla sua XVI edizione. In questa occasione, oltre alle degustazioni ci saranno visite guidate, spettacoli e molto altro. Imperdibile!

Fiere a novembre 2021

Fino al 24 novembre prosegue la Fiera del Tartufo Bianco di Alba, una delle fiere internazionali più importanti d’Italia che accoglie chef ed esperti da tutto il mondo.

Dal 18 al 21 novembre in Piazza XX Settembre a Bologna c’è il Cioccoshow 2021, che doveva tenersi la primavera scorsa ma è stato rimandato a causa della pandemia. Poco male, potete approfittarne adesso per gustare tante golose delizie.

Come non approfittare di tutte queste iniziative, a maggior ragione dopo più di un anno e mezzo di limitazioni e restrizioni? Ora che finalmente si può tornare a partecipare a eventi in presenza, a seguire conferenze senza uno schermo in mezzo, a degustare prodotti e a immergersi in atmosfere stimolanti, sarebbe assurdo privarsi di questa possibilità. Buon mese di novembre, dunque, e godetevi tutti gli eventi a cui riuscirete a partecipare.