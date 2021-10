La classifica delle città più pericolose d’Italia. Quali sono le città in cui si registrano il maggior numero di eventi criminali

La criminalità è diffusa ovunque, si sa, ed è opportuno fare sempre attenzione e prendere precauzioni in qualsiasi luogo si vada, da Nord a Sud Italia. Ma ci sono alcune città in Italia che sono più pericolose delle altre. Città in cui il rischio di finire vittima di un criminale è maggiore che altrove e il numero delle denunce è lì a dimostrarlo.

La classifica delle città più pericolose d’Italia 2021 redatta da Il Sole 24 ore raccoglie le denunce per vari reati, dalla truffa telematica all’omicidio alla rapina, compiuti in tutte le provincie italiane. Da questo ricava un’indice di criminalità. E la città più pericolosa d’Italia è un’insospettabile.

Le città più pericolose d’Italia 2021

La regina della moda e del design, la città che non si ferma mai, quella del rito dell’aperitivo, quella che lavora e fattura è, a quanto pare, anche la città più pericolosa d’Italia. O meglio quella che raccoglie il maggior numero di denunce per atti criminali.

Sono infatti ben 159.613 mila le denunce registrate nel 2020 a Milano con un’incidenza di 4866.3 ogni 100 mila abitanti. Al secondo posto Bologna con 4636.6 denunce su 100 mila abitanti e al terzo posto Rimini con 4603.4 denunce su 100mila abitanti.

Ecco le prime 20 città più pericolose d’Italia

Milano Bologna Rimini Prato Firenze Torino Roma Imperia Livorno Genova Foggia Modena Parma Napoli Ferrara Savona Ravenna Venezia Siracusa Trieste

Nella classifica delle città più pericolose d’Italia salta agli occhi che fra le prime 10 nessuna è del Sud e che la tanto vituperata Napoli è solo 14esima e per trovare Palermo bisogna scendere alla posizione numero 26.

Dunque il Nord è più pericoloso del Sud? Come abbiamo detto la criminalità è diffusa ovunque, cambiano però i tipi di reati – alcuni più frequenti al settentrione e viceversa e anche la predisposizione a denunciare. Ricordiamo infatti che questa classifica è fatta sul numero di denunce effettuate.

Le città più pericolose per reati

Ma è così pericoloso dunque girare per Milano? Se si va a vedere il tipo di reato denunciato si vede che Milano si piazza al primo posto in Italia per ‘furto’ e al terzo per ‘rapina’. Al settimo posto per violenza sessuale, per truffa informatica e traffico di stupefacenti. Più sicura per quel che riguarda gli omicidi: è 66esima.

L’analisi de Il Sole 24 ore permette di vedere per tipologia di reato qual è la città più pericolosa d’Italia.

Ecco le prime tre città d’Italia per tipo di reato commesso:

Furto: Milano, Rimini, Bologna

Furti con strappo: Napoli, Torino, Milano

Violenze Sessuali: Trieste, Gorizia, Parma

Furti di autovettura: Barletta Andria Trani, Napoli, Bari

Furti in abitazione: Ravenna, Bologna, Modena

Rapine: Napoli, Prato, Milano

Estorsioni: Foggia, Trapani, Catanzaro

Omicidi volontari: Caltanissetta, Foggia, Reggio Calabria

Tentati omicidi: Crotone, Foggia, Vibo Valentia

Associazione di tipo mafioso: Reggio Calabria, Vibo Valentia, Foggia

Associazione per delinquere: Rovigo, Vibo Valentia, Cuneo

Truffe informatiche: Gorizia, Torino, Belluno

Stupefacenti: Padova, Catanzaro, Prato

Le città più sicure d’Italia 2021

Al pari delle città più pericolose d’Italia ci sono quelle più sicure, ovvero quelle che nel corso dello scorso anno hanno registrato il minor numero di denunce su 100mila abitanti. Le 10 città più sicure d’Italia sono piccole città di provincia distribuite da Nord a Sud.

La città più sicura d’Italia è Oristano in Sardegna con appena 1654 denunce su 100 mila abitanti. Il rischio di essere vittima di un furto ad Oristano è davvero bassissimo, così come di rapine, violenze sessuali, truffe ed estorsioni. Spicca il dato dei tentati omicidi: la città nella classifica specifica di questo reato si piazza 16esima.

96. Pesaro

97.Trento

98.Sondrio

99.Potenza

100.L’Aquila

101.Lodi

102.Cuneo

103.Treviso

104.Benevento

105.Pordenone

106.Oristano

I piccoli centri sono generalmente più sicuri delle grandi città, ma con delle eccezioni. Il buon senso ci deve portare ad agire con cautela ovunque ci troviamo perché il crimine viaggia da Nord a Sud Italia fra città più pericolose d’Italia.