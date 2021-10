By

Meteo weekend di Halloween-Ognissanti: che tempo farà in Italia. Cosa dobbiamo aspettarci.

Siamo arrivati alla fine di ottobre e al lungo weekend di Halloween-Ognissanti, con molti italiani che si preparano a partire per una breve vacanza, in Italia o in Europa, nei luoghi dove è sicuro viaggiare, naturalmente.

Ricordiamo anche che nella notte tra sabato 30 e domenica 31 ottobre tornerà l’ora solare.

Mentre sulla Sicilia è atteso l’arrivo dell’uragano mediterraneo Medicane, scopriamo insieme che tempo farà sul resto d’Italia per il prossimo weekend. Ecco il meteo di fine ottobre e inizio novembre. Le previsioni aggiornate.

Leggi anche –> Meteo, arriva subito l’inverno: raffica gelida sull’Italia

Meteo weekend di Halloween-Ognissanti: il tempo in Italia

Nelle prossime ore è atteso sulla Sicilia l’arrivo di Medicane, il ciclone mediterraneo che si sta trasformando in uragano tropicale e che preoccupa i meteorologici dopo le devastazioni causate dal maltempo che ha colpito la Sicilia negli ultimi giorni. Si prevedono piogge e temporali forti, con raffiche di vento fino a 100 km orari.

Se la fine della settimana sarà caratterizzata dal ciclone mediterraneo all’estremo Sud, sul resto d’Italia il tempo sarà sostanzialmente stabile, salvo qualche annuvolamento o stratificazioni alte, soprattutto sulle regioni tirreniche e al Nord Ovest. Nella giornata di sabato 30 ottobre, tuttavia, il maltempo arriverà al Nord, poi domenica 31 ottobre si estenderà al Centro e al Sud.

Dunque, sarà un Halloween sotto la pioggia e pioverà anche lunedì 1° novembre, giorno di Ognissanti. Il maltempo sarà causato da una perturbazione in arrivo dall’Atlantico. Sarà un classico maltempo autunnale.

Come annuncia 3bmeteo, un primo fronte perturbato raggiungerà le regioni di Nord Ovest e la Sardegna sabato, poi si estenderà domenica al Centro-Sud. Seguirà subito un secondo fronte che peggiorerà ulteriormente il tempo al Nord e poi al Centro-Sud.

Le previsioni del tempo in dettaglio

Nella giornata di venerdì 29 ottobre, avremo al Nord Italia un tempo in prevalenza soleggiato, salvo nuvolosità irregolare nordoccidentali. Anche al Centro il tempo sarà sereno con sole, ma con alcune velature in transito. Pioverà, invece, sulla Sardegna, dove si prevedono rovesci. Al Sud, invece, avremo il ciclone mediterraneo tra Sicilia e Calabria, con condizioni di forte maltempo. Sulle altre regioni meridionali il tempo sarà più stabile, tra schiarite diurne e un aumento di nubi in serata. Le temperature saranno stabili al Nord e al Centro, mentre saranno in lieve calo al Sud.

La giornata di sabato 30 ottobre inizierà con annuvolamenti al Nord Ovest che aumenteranno nelle ore successive, portando piogge che in serata si intensificheranno su Piemonte, Liguria, Valle d’Aosta, Lombardia occidentale, alta Toscana ed Emilia occidentale. Sul resto d’Italia il tempo sarà più stabile e soleggiato, ma con nubi in aumento al Centro in serata. Al Sud, tra Sicilia e Calabria sono previsti ancora piogge e rovesci, portati dal ciclone mediterraneo, ma un attenuazione nel corso della giornata. I venti soffieranno ancora forti sullo Ionio, mentre si rinforzeranno sul Canale di Sardegna.

Per domenica 31 ottobre, la perturbazione atlantica, che il giorno precedente è arrivata al Nord Ovest, si estenderà al Nord Est, ancora con piogge deboli. Più intensi i fenomeni su Liguria e bassa Pianura Padana. In serata i fenomeni si attenueranno al Nord Ovest. È atteso, invece, un deciso peggioramento al Centro, con piogge su Sardegna e Toscana e maltempo con rovesci in estensione a Lazio, Marche, Abruzzo durante la giornata.

Il tempo peggiorerà di nuovo al Sud Italia, con piogge e rovesci questa volta sulla parte centro-occidentale. In serata le precipitazioni raggiungeranno anche la Campania e la Calabria tirrenica. Il tempo sarà invece più stabile e soleggiato sulla Puglia. Venti di scirocco soffieranno tesi sul Mar Ligure. Le temperature scenderanno al Centro Nord.

Meteo di novembre

Infine, per lunedì 1° novembre avremo l’arrivo di un nuovo fronte perturbato atlantico, che porterà nuove piogge sulle regioni di Nord Ovest e sulla Sardegna. Il maltempo si estenderà alle regioni di Nord Est e alla Toscana. Poi raggiungerà anche l’Umbria e le Marche. Si prevedono piogge forti sulle regioni occidentali. Inoltre, nevicherà sulle Alpi, anche sotto ai 2000 metri. Nella seconda parte della giornata, le piogge e i rovesci si intensificheranno. Poi, si estenderanno al versante adriatico centro-meridionale, ma con fenomeni più deboli.

Intanto, il tempo migliorerà al Nord Ovest, sulla Sardegna e poi sulla Sicilia. I venti soffieranno forti da Sud-Est. Le temperature, però, aumenteranno al Sud e sulle Isole.

Secondo le tendenze meteo, martedì 2 novembre il tempo dovrebbe migliorare, con l’esaurimento dei fenomeni. Altre perturbazioni atlantiche, tuttavia, sono in arrivo nei giorni seguenti. Del resto siamo in autunno.

Leggi anche -> Meteo inverno 2021/22: Italia come la Russia, sarà record