Manuel Agnelli: dove abita e dove è nato il giudice di X-Factor 2021?

Il giudice di X-Factor 2021, Manuel Agnelli è molto amato dal pubblico, ma voi sapete dove abita e dove è nato? Scopriamolo insieme.

Ormai da qualche anno tutti conoscono Manuel Agnelli. Se prima era un nome riconosciuto solo dagli amanti della musica degli Afterhours – gruppo di cui Agnelli è frontman – oggi grazie a X-Factor è diventato un personaggio molto più accessibile a tutti, e con lui anche la sua musica. Ci sono però tante curiosità che ruotano attorno al mondo del giudice del talent di Sky. Ad esempio: dove abita e dove è nato Manuel Agnelli? Già, perché le sue origini si fanno sentire e hanno comunque influenzato molto anche la sua musica.

Dove è nato il giudice di X-Factor?

Il frontman degli Afterhours e giudice di X-Factor è nato a Milano il 13 marzo 1966 ed è cresciuto a Corbetta, in provincia. La sua città, così come le esperienze di vita e le influenze dei suoi genitori, vengono spesso fuori nelle sue canzoni come I Milanesi Ammazzano il Sabato, oppure Milano Circonvallazione Esterna. Ma non solo in brani dai titoli espliciti, il grigiore, così come la vita, la gente e la multiculturalità: la vita della città meneghina spunta fuori un po’ dappertutto. Non fraintendeteci, il respiro delle canzoni di Manuel Agnelli è molto ampio con tratti anche british e tedesche, ma le origini del giudice di X-Factor, si fanno sentire.

Dove vive oggi Manuel Agnelli?

Oggi Manuel Agnelli continua a vivere a Milano, insieme a Francesca Risi sua compagna ormai da tantissimi anni e alla figlia Emma. E proprio a Milano i due si sono incontrati per la prima volta in una libreria.



Il giudice ha raccontato infatti che dopo un po’ ha iniziato ad andare in quel negozio solo per sperare di incontrarla di nuovo. Alla fine, la scintilla e un amore che continua da tantissimi anni.