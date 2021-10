Tutto il mondo sceglie l’Italia: le città più ambite dai turisti internazionali

Le destinazioni d’Italia più ambite dai turisti nel 2021 e le città che sono state riscoperte post Covid.

Che l’Italia fosse una meta super ambita dai turisti internazionali non è una grandissima novità. Ogni anno infatti, visitatori inglesi, americani, tedeschi e di ogni parte del mondo arrivano a scoprire le bellezze delle nostre città d’arte. Realtà come Roma, Milano, Napoli o Firenze sono talmente speciali e inaspettate che non perdono mai fascino e appeal, anzi.

Dopo un periodo di restrizioni come quello che abbiamo vissuto la voglia di partire e tornare a visitare l’Italia si è fatto ancora più forte. E infatti nel report “A year in travel by eDreams ODIGEO 2021” è emerso che proprio il nostro Stivale è al centro dell’attenzione per i viaggi internazionali.

Le città che hanno ricominciato ad attirare viaggiatori

Dando un’occhiata generica al report emerge subito che le prenotazioni per mete come Bari, Olbia, Brindisi, Palermo, Cagliari e Catania sono in netta crescita rispetto al 2020. Ma non solo, balza subito agli occhi il fatto che nel 2022 le prenotazioni per Milano e Roma stanno aumentando e che le città di mare hanno ricominciato ad attirare viaggiatori! Tra le 10 destinazioni che sono cresciute di più in termini di prenotazioni nel 2021 rispetto al 2020 troviamo infatti:

Las Vegas Orlando Tirana Bari Olbia Brindisi Catania Palermo Santorini Cagliari

Tra le mete più gettonante nel 2021 dai turisti Milano e Roma sono le città più ricercate dai viaggiatori stranieri. Invece gli italiani hanno adorato il nostro Paese, preferendo destinazioni di mare come Catania e Palermo e optando nella maggior parte dei casi per delle prenotazioni last minute.

Le città più prenotate per il 2022

Ma non solo una crescita rispetto al passato. Le mete italiane stanno interessando il pubblico di turisti internazionali che hanno già iniziato a prenotare viaggi per il 2022. Roma, ad esempio, è al terzo posto nella classifica delle destinazioni già fermate per il nuovo anno. Seguita a ruota da Milano, al 10 posto.

Pablo Caspers, Chief Travel Officer di eDreams ODIGEO, ha spiegato che dai dati emersi in questo 2021 risulta chiaro che la voglia di partire non si è mai affievolita, anzi. Nonostante le restrizioni si è continuato a volare e a organizzare viaggi grazie anche alla campagna vaccinale che è andata sempre più avanti. “Siamo orgogliosi del lavoro svolto negli ultimi due anni: reinventare i viaggi per i nostri clienti, fornire soluzioni innovative e ampliare la nostra offerta di prodotti per una community di viaggiatori che ha dovuto cambiare le proprie abitudini”.