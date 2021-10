Last minute Ryanair per l’Immacolata: il secondo volo è a metà prezzo

Siete pronti a viaggiare sfruttando questa meravigliosa offerta Ryanair? Ecco l’offerta valida fino a mezzanotte

Ryanair è una compagnia low cost che offre sempre moltissimi sconti per viaggiare praticamente ovunque in Europa! Tutte le promozioni messe in atto in questo periodo storico destano poi particolare attenzione e appeal perché la voglia di viaggiare è praticamente alle stelle! Quindi un’offerta come quella valida fino alla mezzanotte di oggi, 27 novembre, è assolutamente imperdibile.

Come funziona l’offerta metà prezzo di Ryanair?

La compagnia aerea Ryanair ha infatti avvisato tutti i suoi viaggiatori più fedeli che acquistando un volo, se ne ottiene un altro a metà prezzo.

L’offerta è valida entro il 27/10/21 per viaggiare dal 01/11/21 al 15/12/21 ed è applicabile quando vola più di una persona. Praticamente è come se il secondo biglietto per vostro marito, fidanzata, moglie, compagno fosse scontato del 50%. Basta quindi comprare un biglietto scegliendo una delle destinazioni europee più interessanti del momento per riceverne un altro a metà prezzo! Chiaro, bisogna affrettarsi per non farsi scappare questa promozione sotto al naso, ma l’unica cosa che può trattenervi è la scelta della destinazione!

Dove andare sfruttando la promo Ryanair?

Ci sono infatti tantissime possibilità e opzioni tra cui scegliere, comprese mete super interessanti per il Ponte dell’Immacolata. Pensate di trascorrere l’8 dicembre immersi nella magia di Vienna, ad esempio: non è un sogno ad occhi aperti? Oppure, partendo da Milano a soli 13 euro potreste arrivare a Parigi per respirare l’atmosfera natalizia sotto la Torre Eiffel! Da Roma invece potreste pensare di raggiungere una destinazione più esotica come Fez, Rabat o Agadir in Marocco.

Basta navigare un po’ il sito di Ryanair per rendersi conto di come questa offerta sia veramente imperdibile e unica perché, cosa non da poco, potrete viaggiare proprio a prezzi irrisori durante il ponte dell’Immacolata e godervi così il meritato riposo avvolti dai profumi e dalle ambientazioni tipiche di questo periodo dell’anno così magico e fatato!