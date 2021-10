Dipendenti dalla tecnologia? Ogni tanto ci farebbe bene staccare un po’ la spina. A questo servono i digital detox: ecco dove farli in Italia, migliori posti dove andare in vacanza

Rispondi a una mail, controlla Whatsapp, aggiorna Instagram, organizza la call… e così in loop ogni giorno. Mai pensato che ogni tanto farebbe bene staccare completamente da tutto questo? Sì, farebbe benissimo fare una vacanza digital detox, ovvero lontano da internet, connessioni e tutto ciò che è digitale.

Prendersi del tempo, anche pochi giorni, per vivere completamente offline è una scelta che, compatibilmente con il lavoro e gli impegni, si può fare in autonomia e in qualunque luogo. Tuttavia, trovarsi in posti adibiti apposta per staccare la spina circondati da altre persone con lo stesso desiderio è sicuramente un bello stimolo a spegnere tutti i devices e godersi la vita offline. Ecco i migliori posti in Italia per fare digital detox.

Dove fare digital detox in Italia: i luoghi migliori per andare in vacanza

Leggere, dialogare, ascoltare il silenzio, osservare il cielo, suonare uno strumento. Quante cose si possono fare offline? Crediamo di non avere tempo, ma ne sprechiamo tantissimo. Se unissimo tutti i momenti, seppur brevi, che buttiamo via davanti agli schermi ci renderemmo conto di quanto tempo abbiamo.

Se volete staccare qualche giorno per rendervene conto, vi consigliamo un soggiorno in uno di questi posti, tutti in Italia. Fare un po’ di digital detox vi aiuterà a recuperare il pieno contatto con voi stessi e con le persone e le cose che vi sono attorno. Un’esperienza da provare, soprattutto dopo l’ultimo anno di full immersion in rete.