Luca Argentero vi porta a scoprire Trapani come non l’avete mai vista

By

Siete pronti a scoprire le meraviglie di Trapani con Luca Argentero? Le sue foto vi racconteranno luoghi e posti da sogno.

La Sicilia è una regione sorprendente. Ci sono moltissime città, location e panorami mozzafiato da scoprire praticamente in ogni momento dell’anno. Tra le varie destinazioni, Trapani è sicuramente una di quelle mete da non perdersi perché le attrazioni storiche, culturali e naturali da scoprire sono tantissime. Se ne è accorto bene Luca Argentero che tramite una carrellata di fotografie ha trasportato i suoi fan alla scoperta proprio di Trapani.

Luca Argentero a Trapani: le foto su Instagram sono un sogno

Dopo tanti giorni di piogge e maltempo è tornata la quiete a Trapani e il post di Luca Argentero è infatti accompagnato da una didascalia che recita “Warm welcome back” proprio ad indicare il ritorno del sole. E le foto parlano da sole. Le bellezze storiche e artistiche raffigurate negli scatti di Luca Argentero su Instagram sono incredibili e la voglia di partire per visitare questa città è tanta.

Cosa vedere a Trapani

Basta anche solo un fine settimana per scoprire questa città meravigliosa. Tanto per iniziare non potete perdervi la Cattedrale di San Lorenzo e il Santuario dell’Annunziata con la famosa Madonna di Trapani.

Ma basterà poi passeggiare nel centro storico della città per scoprire gli stessi scorci da sogno immortalati da Luca Argentero. Tantissimi palazzi ed edifici barocchi costeggiano infatti le vie e le piazze principali e raccontano di un passato sfarzoso, suntuoso e molto ricco. Non potete poi perdervi la meravigliosa Torre Ligny che racchiude un museo super interessante oltre che una vista incredibile che solo da lì si può ammirare.

Cosa vedere nei dintorni di Trapani: Erice e le Saline di Marsala

Avendo un po’ di tempo potete anche spostarvi nei dintorni di Trapani e scoprire l’incanto del borgo di Erice e le famigerate Saline nella via che porta a Marsala. Una delle più interessanti è quella dello Stagnone, nel cuore della riserva naturale della zona. Questa salina è nata per via di alcune correnti sottomarine e dei movimenti della sabbia circostante che hanno dato vita proprio a questa famosa laguna oggi meta di tantissimi tour. La sua bellezza e particolarità l’ha fatta entrare di diritto nel 1984 nella Riserva Naturale.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Luca Argentero (@lucaargentero)

Avete voglia di partire e di organizzare una vacanza alla scoperta di Trapani? Lo sapevamo, queste foto di Luca Argentero fanno impazzire tutti!