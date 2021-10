Elisa: “È un viaggione” e invita i fan a scoprire le meraviglie del Carso

Una destinazione insolita, ma sorprendente. Elisa mostra a tutti i suoi followers le meraviglie del Carso, la sua terra natale.

L’Italia è una nazione sorprendente. Ad ogni angolo ci sono location da sogno e meraviglie naturali da scoprire. Non stupisce quindi che molti personaggi famosi usino i loro canali social per mostrare ai loro followers le meraviglie della loro terra natale. Proprio come ha fatto la cantante Elisa che su Facebook ha postato una foto meravigliosa che la ritrae sul Carso e ha invitato tutti i suoi seguaci a visitare questa incredibile location.

Il Carso visto con gli occhi di Elisa

La cantante Elisa è nata a Trieste l’altopiano del Carso è un’area rocciosa, calcarea tra Slovenia, Croazia e Friuli Venezia Giulia. “Nessun filtro 🤩. Qui sono sul Carso vicino a casa mia – scrive Elisa nel suo post su Facebook e subito dopo invita i fan a scoprire questa zona – Se non ci siete mai stati dovete venire una volta, e dovete andare nelle osmize sparse in giro, che sono delle specie di osterie locali, e mangiare e bere le cose di qui”.

Elisa è entusiasta di mostrare ai suoi fan la sua terra e spiega come questa sia una zona di confine che porta i visitatori in un emozionante tour alla scoperta di interessanti realtà che non si vedono o provano tutti i giorni. “È un viaggione – continua Elisa sui social e spiega cosa rende la zona del Carso così speciale – Ai confini dell’Italia. Si respira un po’ di est e un po’ di nord e anche un filo di Europa. In autunno le colline rigogliose di Sommaco tra terra rossa e rocce carsiche si incendiano letteralmente!!! 🔥🔥🔥”.

Se quindi siete indecisi su che meta visitare o scoprire in autunno, il Carso potrebbe essere la destinazione giusta. A maggior ragione ora che Elisa Toffoli lo ha sponsorizzato in modo così emozionante sui social.